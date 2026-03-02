DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Ejea de los Caballeros defiende los derechos de las mujeres
LA CRÓNICA
El 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, el Ayuntamiento de Ejea, a través de su Servicio de Igualdad y el Consejo de las Mujeres, lanza un mensaje claro y compartido: Los derechos de las mujeres no se tocan. Se defienden. Se garantizan. Se amplían.
Un lema que no es casual. Se trata de una afirmación colectiva y de una declaración de principios. «Porque los derechos conquistados forman parte de nuestra democracia y porque avanzar en igualdad es avanzar como municipio», indican desde el consistorio.
Este año, el mensaje se hará visible en el espacio público a través de una lona de gran formato, «que convierte el lema en una declaración abierta a toda la ciudadanía», añaden. «Una imagen que interpela invita a reflexionar y colectiviza el compromiso con la igualdad desde el corazón de Ejea».
Agenda local
El 8M marca además el inicio de la Agenda Feminista Local 2026-2027 (marzo a marzo), impulsada desde el Servicio de Igualdad. Una herramienta pensada para acompañar todo el año con reflexión, datos, referentes y propuestas. Una agenda que traslada la igualdad a lo cotidiano; y que invita a la transformación individual y colectiva.
La jornada central del 8M se desarrollará el domingo y se vivirá en el espacio público como lugar de encuentro y participación.
Propuestas en la calle el domingo 8 de marzo
11.00 horas– Plaza de la Villa
Talleres creativos para preparar pancartas y mensajes colectivos.
12.00 horas – Marcha ciudadana y lectura del manifiesto 8M, acompañadas por la percusión de Samba Da Praça.
