Ejea Comercio da la bienvenida al primer bebé
La Crónica de Ejea y Pueblos
Ejea Comercio celebró el tradicional acto de bienvenida al primer bebé nacido en el año en la localidad, una cita ya consolidada en el calendario social ejeano y que este año adquiere un significado especial al coincidir con el 35º aniversario de la asociación.
Así, el evento sirvió para hacer entrega de la Cesta de Bienvenida al primer bebé nacido en Ejea en 2026 y que, en esta ocasión, es Sheila Fernández Pérez, nacida el 2 de enero a las 8.15 horas. La pequeña, acompañada por su madre María Pilar y su familia, recibió una gran cesta compuesta por productos y obsequios aportados por 35 comercios asociados.
Más allá de la entrega de regalos, el acto simboliza el compromiso, la cercanía y la implicación del comercio local con las familias del municipio. Una iniciativa que pone en valor el papel social del comercio de proximidad y su vínculo constante con la vida cotidiana de la ciudad. La cesta de bienvenida, valorada en 1.000 euros, está compuesta por productos muy variados, desde arrullos, productos de higiene, ropa o calzado que se entregarán a los padres en los propios establecimientos. También forma parte de la cesta una libreta de ahorros con 150 euros con la que ha colaborado, como otros años, la entidad financiera Caja Rural de Aragón.
Reencuentro con los bebés de los últimos 15 años
Con motivo del 35º aniversario de Ejea Comercio, la celebración incorpora además un emotivo reencuentro con los bebés que han sido protagonistas de esta tradición durante los últimos 15 años. Desde que comenzó a celebrarse esta iniciativa, numerosos niños y niñas han formado parte de la historia de la asociación, dejando su huella en cada edición.
En esta ocasión estuvieron presentes en el acto:
- María Lamarca Pérez (04/01/2011)
- Aimar Romero Sancho (03/01/2013)
- Elena Ciudad Sanjuan (08/01/2014)
- Mario Marín Vargas (04/01/2016)
- Lucía Vicien Gay (01/01/2018)
- Inés Abadía Housni (04/01/2019)
- Juan Sora Banchev (01/01/2020)
- Adriana Villa Mirones (01/01/2021)
- Jorge Clemente Álvarez (04/01/2022)
- Adara Rodríguez Carbonell (04/01/2024)
- Juan Acín Lasobras (02/01/2025)
- Sheila Fernández Pérez (02/01/2026)
Este reencuentro intergeneracional pretende reflejar cómo el comercio y las personas crecen juntos, cómo pasan los años y cómo el tejido comercial evoluciona al mismo ritmo que las familias de la localidad.
