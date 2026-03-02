Ejea se convertirá en el epicentro de la ilustración literaria

Ilustradores, diseñadores y escritores se reunirán del 16 al 19 de abril en la primera edición de Ilustra Ejea, un encuentro de profesionales que se celebrará en el Museo Aquagraria con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la imagen y la palabra. «Queremos no solo ilustrar, sino divulgar el trabajo de los ilustradores, explicar toda la cadena de valor del libro y poner el foco en el territorio», explicó la alcaldesa de Ejea, Teresa Ladrero, durante la presentación del evento el pasado 24 de febrero en la Diputación de Zaragoza.

El encuentro, organizado por la Asociación España Creativa, cuenta con la subvención y apoyo del Ministerio de Cultura desde la Dirección del Libro, que ven el proyecto como una gran oportunidad para seguir acercando la lectura al público. «Un territorio deja de existir cuando no se cuenta. Es esencial que siga habiendo historias vivas», señala su subdirector, Jesús González.

Precisamente, el territorio será el protagonista del comienzo de la jornada en una quedada para describir los diferentes rincones de Ejea a través de la imagen abierta a todo el público. «Nos parecía muy importante poner énfasis en posicionar el territorio como un libro, de tal manera que los ilustradores puedan ir leyendo ese territorio y elaborar una crónica», señala la presidenta de España Creativa, Belén Elisa Díaz.

Talleres y mesas redondas

Además, contará con la presencia de grandes nombres del sector que impartirán los distintos talleres y mesas redondas durante estos cuatro días sobre diseño editorial e inteligencia artificial, cuadernos de viaje o ilustraciones literarias, entre otros temas.

Alberto Gamón será el primero en participar el jueves 16 con el taller Ilustrar lo real: saber mirar, saber leer, una actividad al aire libre que complementará la crónica. Un día después, el 17 por la mañana, Eduardo Baamonde dirigirá un taller dedicado a la ilustración natural, el patrimonio y el cuaderno de viaje. Y por la tarde tendrá lugar una conferencia, todavía por confirmar, y una mesa redonda dónde se debatirá sobre la ilustración a mano y la reinterpretada con IA.

Por otro lado, el sábado 18, Ernesto Navarro impartirá una sesión, dirigida especialmente al público infantil, sobre animación, ilustración y comic. A continuación, Juan Carlos Mestre se centrará en la ilustración editorial aplicada a la poesía y narrativa.

Finalmente, el domingo 19 habrá una mesa redonda sobre la co-creación y otra sobre el diseño gráfico en el sector editorial. Al acabar la jornada, se organizará una exposición, con todas las obras realizadas durante estos días, que se podrá visitar en el Museo Aquagraria.

Desde la organización animan a la gente a acercarse y participar en esta jornada. «Promovemos la accesibilidad a la cultura como un derecho, y por eso creemos que es importante que sea gratuito y abierto a la sociedad. Aunque es un encuentro profesional, nos parece muy importante que participe la comunidad local», añade Belén Elisa Díaz.