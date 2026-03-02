NUEVA CAMPAÑA
Ejea realiza una limpieza integral ‘Calle a Calle’
La Crónica de Ejea y Pueblos
El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros continúa dedicando recursos a la limpieza viaria en el municipio. Gracias a la colaboración con la empresa concesionaria, la Comarca de las Cinco Villas y la Policía Local, se desarrolla desde febrero una nueva campaña de limpieza viaria, que consiste en trabajos de limpieza integral de las calles del casco urbano y de los barrios.
Esta colaboración garantizará la limpieza de todo tipo de suciedad y gravilla que se acumula debajo de los coches, mediante la limpieza y baldeo de aceras y calzada, así como la retirada de la hierba que haya podido crecer en ellas. También se limpiarán y desinfectarán los contenedores de residuos sólidos urbanos.
Las calles objeto de esta limpieza extraordinaria serán fijadas atendiendo a la planificación de próximos eventos a celebrar en Ejea, llegando a todas las zonas de la ciudad.
La primera de estas actuaciones se realizó el miércoles 25 de febrero, en las calles Doctor Fleming, concretamente en el tramo entre la avenida Fernando el Católico y Molino Bajo, y en la plaza de Santa María.
Para facilitar la labor de los equipos de limpieza, la Policía Local de Ejea de los Caballeros realizó dos días antes de la actuación el aviso correspondiente en los vehículos aparcados de las calles donde se vaya a actuar. Estas actuaciones permitirán también a la Policía Local localizar vehículos abandonados y otros que incumplan cualquier otra normativa de tráfico.
Las próximas actuaciones de limpieza dentro de esta campaña Calle a Calle llegarán ya en el próximo mes de marzo y se informará puntualmente de ellas y los cortes de dichas calles también serán comunicados a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
