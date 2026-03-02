ERA CONCEJAL DE EJEA DESDE 2023
Fallece José Luis Monguilod Ramón
La Crónica de Ejea y Pueblos
Ejea de los Caballeros
José Luis Monguilod Ramón, miembro de la Corporación Municipal de Ejea de los Caballeros desde 2023, falleció el pasado martes 25 de febrero. Monguilod era también consejero en la Comarca de las Cinco Villas desde marzo del pasado año.
Desde el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros lamentan enormemente su pérdida, y trasladan sus condolencias a toda su familia y al Grupo Municipal del Partido Popular. .
