ERA CONCEJAL DE EJEA DESDE 2023

Fallece José Luis Monguilod Ramón

José Luis Monguilod.

José Luis Monguilod. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Ejea y Pueblos

Ejea de los Caballeros

José Luis Monguilod Ramón, miembro de la Corporación Municipal de Ejea de los Caballeros desde 2023, falleció el pasado martes 25 de febrero. Monguilod era también consejero en la Comarca de las Cinco Villas desde marzo del pasado año.

Desde el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros lamentan enormemente su pérdida, y trasladan sus condolencias a toda su familia y al Grupo Municipal del Partido Popular. .

