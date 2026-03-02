Interpeñas Ejea, quince años animando la fiesta

Interpeñas Ejea celebra este año su XV aniversario con una junta renovada y el reto de mantenerse en cifras récord de socios. La asociación ya roza hoy en día los 900 inscritos, un número muy alto para la localidad pero que sigue lejos de la cantidad que acumulan otros lugares de Aragón donde nunca se ha perdido la tradición peñista. La campaña de renovación y nuevos socios tendrá lugar los próximos 5, 6 y 7 de marzo en su sede de plaza España.

En palabras de Víctor Aibar, nuevo presidente de la asociación, «invitamos a todos los ejeanos a unirse a Interpeñas, la niña bonita de nuestro pueblo, que llena de color, ambiente y alegría cada rincón en el que programa un acto».

Además, Aibar remarca el esfuerzo “titánico” que está haciendo Interpeñas en no repercutir la inflación en sus socios manteniendo la cuota en los 45€ anuales. «Debemos tener en cuenta que, espectáculos aparte, el coste por socio de la asociación es cada vez mayor debido al incremento de precios en los platos, copas o merchandising que incluyen los tikcets de nuestros actos», explica.

Formar parte de Interpeñas Ejea tiene más que ver con el beneficio común para todo el pueblo que el individual.

Ventajas de ser socio

Hay otras ventajas aparte de la existencia de los propios actos. Entidades públicas y privadas como el November Fest, el festival Molan los 90, Ruedos Cinco Villas o el Ayuntamiento de Ejea han hecho más atractivo este año el hecho de ser socio con descuentos en sus eventos.