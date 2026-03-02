CAMPAÑA DE SOCIOS
Interpeñas Ejea, quince años animando la fiesta
La Crónica de Ejea y Pueblos
Interpeñas Ejea celebra este año su XV aniversario con una junta renovada y el reto de mantenerse en cifras récord de socios. La asociación ya roza hoy en día los 900 inscritos, un número muy alto para la localidad pero que sigue lejos de la cantidad que acumulan otros lugares de Aragón donde nunca se ha perdido la tradición peñista. La campaña de renovación y nuevos socios tendrá lugar los próximos 5, 6 y 7 de marzo en su sede de plaza España.
En palabras de Víctor Aibar, nuevo presidente de la asociación, «invitamos a todos los ejeanos a unirse a Interpeñas, la niña bonita de nuestro pueblo, que llena de color, ambiente y alegría cada rincón en el que programa un acto».
Además, Aibar remarca el esfuerzo “titánico” que está haciendo Interpeñas en no repercutir la inflación en sus socios manteniendo la cuota en los 45€ anuales. «Debemos tener en cuenta que, espectáculos aparte, el coste por socio de la asociación es cada vez mayor debido al incremento de precios en los platos, copas o merchandising que incluyen los tikcets de nuestros actos», explica.
Formar parte de Interpeñas Ejea tiene más que ver con el beneficio común para todo el pueblo que el individual.
Ventajas de ser socio
Hay otras ventajas aparte de la existencia de los propios actos. Entidades públicas y privadas como el November Fest, el festival Molan los 90, Ruedos Cinco Villas o el Ayuntamiento de Ejea han hecho más atractivo este año el hecho de ser socio con descuentos en sus eventos.
La paella de Aguachumei se traslada a la avenida Cosculluela
La familia interpeñista ha crecido tanto que la casa que ha alojado hasta ahora la fiesta del Aguachumei, buque insignia de la entidad, se ha quedado pequeña. Por ello, la gran paella de Aguachumei se traslada este año de la plaza España a la avenida Cosculluela para poder llevar a cabo una ampliación del aforo sin restar ambiente al centro de la ciudad. Una vez ahí, se sortearán regalos entre los cocios y se despedirá a los miembros salientes de la Junta Directiva de 2025.
La XVI edición del festival Aguachumei contará además con un súper tardeo con cuatro actuaciones pensadas para todos los públicos y edades: Orquesta Nueva Samurai, Dj-Vedette Rita Loren, Grupo Badboyz y Spicy Chorizo (Coliseum Almudévar).
Los tickets de Aguachumei tendrán como siempre un precio simbólico e incluirán camiseta, vaso personalizado reutilizable, plato, café, bebida y helado. Pueden encontrar más información sobre la venta de entradas y las renovaciones de socios en los perfiles de Interpeñas Ejea en Facebook e Instagram.
- La historia de la KWM, el primer 'after' de Zaragoza: 'Fue el local de moda en los 80; por allí pasaron Sabina, Alaska y muchos más
- El Real Zaragoza ultima el despido de Sellés, aborda el de Indias y negocia con Lalo para asumir la dirección deportiva
- Rubén Sellés, Txema Indias, Lalo Arantegui y el Real Zaragoza que va a saltar por los aires
- Trabajadoras de la residencia denunciada en Pinseque: 'Por las noches estamos solo una para 43 ancianos
- El histórico pueblo fronterizo entre Aragón y Cataluña que pasa desapercibido: es el 'favorito' de Santiago Segura
- Oliver, el barrio con mil caras que avanza contra el estigma: 'Aquí viven los vecinos más vulnerables de la ciudad y algunos de los más ricos
- El Gobierno permitirá la jubilación anticipada a los 56 años para las personas que sufran estas patologías comunes
- Horas contadas para Sellés e Indias puede irse también ya