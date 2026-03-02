ACTO DE INAUGURACIÓN
La Joyería Sagaste de Ejea comienza una nueva etapa
La Crónica de Ejea y Pueblos
Su historia comenzó en 1982, cuando Javier Sagaste y Carmina Bericat, abrieron esta pequeña joyería con la vocación de dar servicio cercano y profesional a nuestra comarca de las Cinco Villas. En estas cuatro décadas, la Joyería Sagaste ha crecido acompañando a muchos clientes en sus celebraciones, compromisos y momentos familiares.
Hoy, su hijo Javier continúa con este proyecto familiar, manteniendo los valores que les han definido desde el principio: confianza, dedicación y profesionalidad.
Esta renovación supone un paso adelante en su evolución, donde continuarán ofreciendo a los vecinos y clientes, los servicios tradicionales de reparación y actualización de joyas, e incorporarán un nuevo concepto de exposición y atención especializada para las joyas con mayor significado: anillos de compromiso, alianzas, joyas de novia, comuniones y celebraciones. Una apuesta por el comercio de proximidad y la atención especializada que contribuye a la vertebración de nuestro territorio.
