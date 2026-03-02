Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real ZaragozaPelea ZaragozaAmazon Web ServicesPacto PP-VoxLluvia ZaragozaVive Latino
instagramlinkedin

TALLERES Y PROPUESTAS PARA LOS PRÓXIMOS MESES

Los mayores preparan su agenda de actividades en Ejea y sus Pueblos

El encuentro sirvió para poner en valor el trabajo y las actividades de los centros.

El encuentro sirvió para poner en valor el trabajo y las actividades de los centros. / SERVICIO ESPECIAL

Alejandro Murillo

Ejea de los Caballeros

Los presidentes de los hogares de mayores de Zaragoza visitaron Ejea de los Caballeros y sus Pueblos en un encuentro de diálogo, experiencias compartidas y compromiso por el bienestar de los mayores.

El martes 10 de febrero, los responsables de dichos centros estuvieron en el Hogar de Mayores de Ejea, que cuenta con alrededor de 3.500 socios y donde se llevan a cabo numerosas actividades durante el año.

El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros ha decidido lanzar distintos talleres y actividades para dinamizar todavía más estos centros. Durante el encuentro, los miembros de la Junta del Hogar de Mayores de Ejea mostraron el trabajo que se realiza en el centro, como el taller de manualidades, el curso de pintura, actividades deportivas o un taller de rondalla.

Visita a los Pueblos

Al día siguiente, el miércoles 11 de febrero, los presidente y presidentas visitaron también los nueve hogares municipales de mayores de los Pueblos de Ejea.

Ahí se reunieron para programar las actividades, como paseos saludables, bailes en línea, talleres de psicología, talleres de nutrición y prevención de la autonomía personal, entre otros.

Noticias relacionadas

Próximas excursiones

Además, se presentaron también las tres excursiones que se organizarán desde los hogares de mayores municipales. «Una fuera de Aragón, en la que van a pasar una noche, que este año van a ir al norte de España; otra por la Comarca de las Cinco Villas, que este año seguramente sea por Biel; y otra por Bolea, Ayerbe y Loarre», explica la concejal de Personas Mayores de Ejea de los Caballeros, Andrea Rodríguez.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents