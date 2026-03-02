TALLERES Y PROPUESTAS PARA LOS PRÓXIMOS MESES
Los mayores preparan su agenda de actividades en Ejea y sus Pueblos
Los presidentes de los hogares de mayores de Zaragoza visitaron Ejea de los Caballeros y sus Pueblos en un encuentro de diálogo, experiencias compartidas y compromiso por el bienestar de los mayores.
El martes 10 de febrero, los responsables de dichos centros estuvieron en el Hogar de Mayores de Ejea, que cuenta con alrededor de 3.500 socios y donde se llevan a cabo numerosas actividades durante el año.
El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros ha decidido lanzar distintos talleres y actividades para dinamizar todavía más estos centros. Durante el encuentro, los miembros de la Junta del Hogar de Mayores de Ejea mostraron el trabajo que se realiza en el centro, como el taller de manualidades, el curso de pintura, actividades deportivas o un taller de rondalla.
Visita a los Pueblos
Al día siguiente, el miércoles 11 de febrero, los presidente y presidentas visitaron también los nueve hogares municipales de mayores de los Pueblos de Ejea.
Ahí se reunieron para programar las actividades, como paseos saludables, bailes en línea, talleres de psicología, talleres de nutrición y prevención de la autonomía personal, entre otros.
Próximas excursiones
Además, se presentaron también las tres excursiones que se organizarán desde los hogares de mayores municipales. «Una fuera de Aragón, en la que van a pasar una noche, que este año van a ir al norte de España; otra por la Comarca de las Cinco Villas, que este año seguramente sea por Biel; y otra por Bolea, Ayerbe y Loarre», explica la concejal de Personas Mayores de Ejea de los Caballeros, Andrea Rodríguez.
- La historia de la KWM, el primer 'after' de Zaragoza: 'Fue el local de moda en los 80; por allí pasaron Sabina, Alaska y muchos más
- El Real Zaragoza ultima el despido de Sellés, aborda el de Indias y negocia con Lalo para asumir la dirección deportiva
- Rubén Sellés, Txema Indias, Lalo Arantegui y el Real Zaragoza que va a saltar por los aires
- Trabajadoras de la residencia denunciada en Pinseque: 'Por las noches estamos solo una para 43 ancianos
- El histórico pueblo fronterizo entre Aragón y Cataluña que pasa desapercibido: es el 'favorito' de Santiago Segura
- Oliver, el barrio con mil caras que avanza contra el estigma: 'Aquí viven los vecinos más vulnerables de la ciudad y algunos de los más ricos
- El Gobierno permitirá la jubilación anticipada a los 56 años para las personas que sufran estas patologías comunes
- Horas contadas para Sellés e Indias puede irse también ya