Una mejor acústica para las reuniones

Sofejea sigue trabajando para mejorar los espacios que utilizan diariamente emprendedores, empresas y profesionales del municipio. Recientemente se ha llevado a cabo una actuación de innovación en las instalaciones de Ejea Emprendedora, centrada en la mejora del sistema de megafonía y de la acústica en la zona coworking.

Esta intervención ha permitido optimizar las condiciones sonoras del espacio, favoreciendo un entorno más cómodo y funcional para la realización de reuniones, formaciones, presentaciones y actividades colaborativas que forman parte del día a día del centro. La mejora acústica contribuye a una experiencia más adecuada tanto para las personas que trabajan habitualmente en el coworking como para quienes participan en eventos puntuales.

La actuación ha sido posible gracias a una subvención gestionada por Adefo Cinco Villas dentro del marco de las ayudas Leader 2023-2027, una línea de apoyo que impulsa iniciativas orientadas al desarrollo local y a la mejora de infraestructuras vinculadas al emprendimiento y la innovación en el territorio.

Desde Sofejea apuestan por seguir adaptando nuestros espacios a las nuevas necesidades del ecosistema emprendedor, incorporando mejoras que faciliten el trabajo en red, el aprendizaje compartido y la generación de oportunidades. «Con acciones como esta, reforzamos el compromiso de Ejea Emprendedora como un lugar dinámico, preparado para acoger proyectos y acompañar el crecimiento del talento local».