El Miércoles de Ceniza inicia la cuenta atrás para la Semana Santa

Ejea de los Caballeros ya calienta motores para celebrar su Semana Santa, unos días que esperan con gran emoción los más de 1.500 cofrades que, agrupados en nueve cofradías, participarán en los distintos actos y procesiones que conforman una tradición declarada de Interés Turístico de Aragón.

Los actos previos comenzaron el Miércoles de Ceniza. / SERVICIO ESPECIAL

Este año, la Semana Santa se desarrollará entre el 27 de marzo al 5 de abril, pero ya el pasado 18 de febrero, Miércoles de Ceniza, comenzaron los actos previos con el primer redoble oficial de tambores y bombos desde la Iglesia del Salvador.

Además, también a principios de febrero se completaron y cerraron las inscripciones para el XXXI Concurso de Tambores y Bombos Villa de Ejea, que se celebrará el 21 de marzo a las 16.30 horas desde la plaza de España. La Junta de Cofradías cerró la convocatoria, antes de lo previsto, registrando un récord de participación, una muestra más del interés que despierta esta celebración.

Exposición fotográfica

Por otro lado, desde el viernes 20 de febrero y hasta el domingo 22 de marzo, puede visitarse la exposición fotográfica Los 5 sentidos de la Semana Santa en la Iglesia del Salvador de Ejea, dónde se muestran distintas fotografías que hacen un recorrido por la Semana Santa 2025.

Desde la organización, destacan que este año ha habido una alta participación. Los ganadores de esta edición han sido: Ángel Franca Gallizo con Azotes Bajo el Balcón, que se ha llevado el primer premio, y el segundo premio, Miguel Ángel Elviro Bodoy con La Virgen de la Oliva invitada a la Santa Cena.

En definitiva, a falta de un mes para el comienzo oficial de la Semana Santa de Ejea de los Caballeros ya se empieza a respirar el aroma de estas celebraciones por las calles del municipio y entre sus vecinos, que se preparan para una de las semanas más importantes del año.