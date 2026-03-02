El talento joven conoce Sofejea

Un grupo de 16 estudiantes del IES Cinco Villas visitaron las instalaciones de Sofejea el pasado 11 de febrero. Durante el encuentro pudieron conocer de primera mano el trabajo de la agencia en favor del desarrollo económico y empresarial del territorio, así como los distintos servicios que ponen a disposición de emprendedores, empresas y proyectos locales.

Fue una jornada muy productiva, en la que pudieron compartir su experiencia con los jóvenes y acercarles su labor. Desde Sofejea esperan que esta visita les haya resultado útil e inspiradora, y que hayan podido conocer mejor las oportunidades que existen para su futuro profesional en Ejea y el resto de la Comarca de Cinco Villas.