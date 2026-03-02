El tiempo altera el Carnaval de Ejea pero sin restar diversión y espectáculo

La alerta meteorológica de fuertes vientos decretada en buena parte de Aragón, incluido Ejea de los Caballeros, el fin de semana de Carnaval motivó cambios en la organización sobre los actos previstos inicialmente, pero no lograron restar un ápice de diversión y espectáculo a la celebración ejeana.

En tercer lugar quedó el grupo ‘Ejea poli’. / SERVICIO ESPECIAL

El concejal de Festejos, Raúl García, organizó el mismo sábado 14 por la mañana una reunión de urgencia con los grupos participantes, a fin de consensuar con ellos el modo de afrontar la situación. Frente a una posible suspensión o aplazamiento, se optó por anular el desfile y reconvertirlo en una exhibición, dirigiendo la actividad a la sala del Casino España. Para hacerlo posible se movilizaron una serie de recursos materiales y humanos que hicieron que el resultado fuera finalmente positivo y que el numeroso público asistente disfrutara con empatía de la experiencia.

El segundo puesto fue para ‘En un país multicolor’. / SERVICIO ESPECIAL

En la sala de fiestas del Casino se acotó un espacio para que los grupos participantes pudieran exhibir sus disfraces, realizar las coreografías y escenificar los temas que daban título a sus creaciones, mostrando al público y al jurado sus trabajos.

‘Los vikingos del Arba’. / SERVICIO ESPECIAL

Los feroces y legendarios vikingos, la sofisticada y fastuosa María Antonieta, los encantadores protectores del bosque, los indios y vaqueros de Adisciv, la diversidad del mundo apícola, los personajes del show televisivo del Gran Prix, una recreación del reciente robo en Museo de Louvre, una versión ejeana del famoso juego de Monopoly o un grupo de niños reclamando el cuidado del planeta consiguieron sorprender al numeroso público congregado en un Casino abarrotado de ciudadanos, al que deslumbraron con su gran nivel, con trabajos de diseño y preparación muy profesionales, resueltos con verdadero ingenio y eficacia. Y se lo pusieron difícil a un jurado, integrado por representantes de grupos políticos municipales -Rocío López (PP), Alberto Sanz (IU), Susana Vargas (Vox), Ángel Felipe (Cs), profesionales plásticos y del diseño -Concha Asín y Mamen Pérez- y representantes de la participación ciudadana-Herme Florián y Jorge Sanz.

‘Guardianes del bosque’. / SERVICIO ESPECIAL

Al final, se eligieron a los ocho grupos ganadores y al mejor disfraz individual y, a estos premios se unieron incentivos de participación ciudadana a cada uno de los grupos participantes que consistieron en la asignación de vales para emplear en establecimientos del comercio y la hostelería locales, cuya cuantía se establecía en función del número de participantes del grupo.

‘7 minutos’ se inspiró en el robo en el Louvre. / SERVICIO ESPECIAL

El Carnaval de Ejea 2026 se inició el viernes con los talleres infantiles de maquillaje y accesorios de Carnaval que realizó la empresa Les Contines y con el espectáculo de animación del grupo Coscorrón en una sala del Casino abarrotada de público infantil y familiar.

‘La tribu comanche de Adisciv’. / SERVICIO ESPECIAL

Ya el sábado, con las variaciones organizativas y la reconversión del desfile, se adoptaron también algunos cambios como la ubicación de la chocolatada en una zona más protegida en la plaza de la Villa, o Interpeñas hubo de suspender su espectáculo de fuego de los Diaples d’a Uerva por los riesgos que entrañaba. El Baile de Carnaval con la Orquesta Ingenio y la Ruta Interpeñas se mantuvieron ambos con la participación de numeroso y animado público.

Noticias relacionadas

‘Salvar el planeta’. / SERVICIO ESPECIAL

Cabe destacar también la confluencia en los grupos de disfraces de padres, madres, hijos e hijas, familias en definitiva, que han hecho causa común para llevar a cabo unos brillantes trabajos que no pueden sino recibir la felicitación unánime de todo el pueblo de Ejea.

Los ganadores PREMIOS GRUPOS 1º Gran Prix Ejeano 700 € 2º En un país multicolor 600€ 3º Ejea poli 500€ 4º Vikingos del Arba 400€ 5º 7 minutos 300€ 6º Guardianes del bosque 200€ 7º Tribu comanche Adisciv 100€ 8º Salvar el planeta 75€ PREMIO INDIVIDUAL 1º María Antonieta Carnavalera 150€