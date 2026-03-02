El torneo de mini-balonmano asegura la cantera en Ejea

El balonmano ejeano ha mostrado este mes de febrero que cuenta con una importante cantera de jugadores. El sábado 14 de febrero, el polideportivo municipal de Ejea fue escenario de un torneo de mini-balonmano dirigido a escolares de la localidad y sus pueblos en categorías benjamín y alevín, es decir, desde 2º hasta 6º de Primaria.

En este evento, organizado por la AD Balonmano Ejea, participaron un total 10 equipos de sus siete grupos de entrenamiento: Bardenas, Pinsoro, Sádaba, los colegios Ferrer y Recaj, Mamés Esperabé y Hermanas Mercedarias, y la escuela del propio club.

«La valoración que hacemos del mini-torneo es muy buena porque ya desde el inicio se creó un equipo de trabajo de voluntarios, entrenadores, monitores y jugadores que arbitraron y organizaron los partidos», señala el coordinador deportivo del Balonmano Ejea, Ernesto Visús.

Además, desde la organización destacan también el interés de las familias por inculcar este deporte entre los más pequeños, algo que ya mostraron el pasado mes de diciembre participando en un torneo familiar.

La implicación llega tan desde Ejea de sus pueblos. Ernesto Visus insiste en la importancia de visibilizar la repuesta que están teniendo sobre todo en Bardenas, Pinsoro y Sádaba.

Un total de 7 equipos federados

En la actualidad, además de los equipos de las escuelas de entrenamiento, el club cuenta con varios equipos federados en las categorías Sénior masculino, Juvenil masculino, Cadete femenino y masculino, Infantil masculino y femenino y Alevín mixto.

Además, este año la AD Balonmano Ejea ha dado un paso al frente con el proyecto de formación de técnicos, una iniciativa con la que buscan seguir creciendo. «La apuesta del club es formar a los técnicos que tenemos como responsables de los equipos. Entonces, todos tienen dos entrenadores o dos monitores», afirma Ernesto Visus.

Y añade que «si queremos crecer a nivel social y a nivel deportivo, necesitamos que nuestros responsables estén formados, y de esta forma poder llevar una línea deportiva común para todos los equipos».