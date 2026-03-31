Más de 150 corredores se ponen a prueba en Ejea

Ejea volvió a convertirse en epicentro del atletismo con la celebración de la Boalares Trail. Esta cita, referencia en el calendario comarcal y regional, reunió el 1 de marzo a 157 participantes principalmente de las Cinco Villas y otras zonas cercanas, aunque también hubo algún atleta del País Vasco, Navarra, Murcia o la Comunidad Valenciana.

Este año, como novedad, se añadieron algunas cuestas a ambos recorridos. / TONI TORRANO

Este año, como novedad, se cambiaron un poco los recorridos haciéndolos más atractivos para los participantes. «Añadimos un par de cuestas, fue un circuito un poco más trailero. Al final, a la gente le gusto y salió bastante contenta», añade José Antonio Manero, presidente del Club Atletismo Cinco Villas, organizador de la prueba.

La prueba contó con dos recorridos, uno corto de 9 km y otro largo de 17,5 km. La carrera se inició en la calle Gancho llegando hasta el Monte de los Boalares. Allí, recorrieron unos 7 Km de sendas y pistas forestales, que discurren entre un frondoso pinar hasta llegar a la línea de meta en la estanca del Gancho. En este punto los corredores de la carrera corta acabaron su recorrido y los de la carrera larga continuaron hacia el recinto ferial y a las sendas que llevan al parque fotovoltaico. Del parque fotovoltaico se dirigieron en dirección al campo de vuelo, donde se adentraron en el Barranco de Boalares. Tras atravesar un frondoso pinar, llegaron a la meta en la Estanca del Gancho.

Un aniversario muy especial

Además, esta prueba llegó este año a su décima edición. Por ello, desde el club, decidieron hacer un pequeño homenaje para recordar todos momentos vividos en años anteriores. El día previo a la carrera, se proyectó un vídeo conmemorativo en el Museo Aquagraria con la presencia de casi 100 personas y de algunas autoridades como la alcaldesa Teresa Ladrero, tal y como señala Manero.

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Desde el Club Atletismo Cinco Villas agradecen la implicación de los vecinos y trabajan ya para seguir consolidándose como una cita referente en la comarca.