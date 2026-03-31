20 años de las mejores jotas en Pinsoro

La jota volvió a ser protagonista en Pinsoro el pasado 7 de marzo durante la final del concurso de jota aragonesa, un evento que este año ha alcanzado sus 20 ediciones. Una cita consolidada en el calendario de la comunidad y en la que se dieron cita joteros y joteras en las categorías de benjamín, infantil, juvenil, adultos, senior y dúos tanto en la modalidad de canto como de baile.

De hecho, el certamen cada año consigue atraer más gente y más participantes que disfrutan de una de las tradiciones más destacadas de la cultura aragonesa.

Amplia participación

Este año, como novedad, se ha modificado y adelantado la fecha del certamen para fomentar la participación, ya que en la anterior fecha coincidían eventos de final de curso de las escuelas de jota y se limitaba la participación.

Así, una semana antes de la final, se disputaron las semifinales de este certamen, dónde se dieron cita más de 180 participantes llegados de distintos lugares de la comunidad y de otros puntos del país como por ejemplo Navarra, el Puerto de Sagunto o Guadalajara.

Todos ellos compitieron por hacerse con uno de los premios, pues se entregaron un total de 1.600 euros en la categoría de canto y 1.250 en la de baile.

Este concurso impulsado por el Comité Organizador del XX Certamen, en el que tiene un gran peso específico la Rondalla Virgen de la Estrella de Pinsoro, contó con la colaboración de diferentes entidades e instituciones. Entre ellas, la Comarca de Cinco Villas, la Diputación Provincial de Zaragoza y el Ayuntamiento de Ejea.

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Desde el Ayuntamiento de Ejea, trabajan para seguir apoyando la candidatura de la jota hacia la confirmación definitiva por parte de la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI).