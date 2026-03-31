Abierta la convocatoria para acceder a un piso asequible

Desde finales de febrero, los interesados en acceder a una vivienda de alquiler asequible a través del programa Alquila Ejea ya pueden formalizar su inscripción. Esta iniciativa, promovida por el Ayuntamiento de Ejea y Adefo Cinco Villas, tiene como objetivo facilitar el acceso a una vivienda en alquiler a las personas del municipio que cumplan los requisitos establecidos.

Actualmente, la oferta de alquiler del mercado es limitada y los precios resultan inasumibles para una parte importante de la población. Muchas familias, jóvenes y personas trabajadoras con ingresos estables se enfrentan a la incertidumbre de no encontrar una vivienda adecuada, pese a contar con solvencia y voluntad de arraigo en el municipio.

Programas como Alquila Ejea buscan dar respuesta a esta situación, fomentando un mercado de alquiler más seguro y equilibrado tanto para personas propietarias como para las inquilinas.

Requisitos para acceder al programa

Para acceder a una de estas viviendas, las personas interesadas deberán llevar al menos un año empadronadas en Ejea y sus Pueblos, el conjunto de las rentas percibidas por todas las personas que residirán en la vivienda se debe estar entre 1,5 veces y no más de 5,5 veces el Iprem, y al menos una de las personas integrantes de la unidad de convivencia tiene que estar trabajando o recibiendo ingresos con carácter de continuado (pensión por jubilación, invalidez o similar).

Una vez recibidas las solicitudes, se procederá a su valoración en base a los criterios establecidos por el programa. La adjudicación de las viviendas se realizará por riguroso orden de puntuación.

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Sistema de Baremación

Además, el programa establecerá un sistema periódico de evaluación de solicitudes. El día 20 de cada mes se realizará la baremación de todas las solicitudes registradas durante ese periodo, y el día 1 del mes siguiente se publicará el listado correspondiente con las puntuaciones obtenidas. La puntuación se hará pública y podrá consultarse a través del código que se haya establecido en la solicitud, garantizando así la transparencia del proceso.