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NUEVO DISCO

Aires de Aragón presenta ‘Folklore y tradición’

El disco recorre los más de 50 años de trayectoria del grupo a través de su música.

El disco recorre los más de 50 años de trayectoria del grupo a través de su música. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Ejea y Pueblos

Ejea de los Caballeros

El grupo folclórico Aires de Aragón presentó el pasado 7 de marzo su nuevo trabajo discográfico, Folklore y Tradición, en el Centro de Arte de Ejea.

Se trata de un cedé que recoge su trabajo más actual y en el que sus más de 40 integrantes han plasmado su pasión, dedicación y compromiso con la jota, el folclore y las tradiciones de nuestra tierra.

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Con una trayectoria de más de 50 años, Aires de Aragón es uno de los grupos más emblemáticos de Ejea. Fundado en 1974 por Esperanza Vinacua, este grupo localdestaca por su labor de investigación y difusión del folclore. Además, a lo largo de todos estos años ha mostrando la riqueza y la versatilidad de la jota, fusionándola con diversos estilos musicales y destacando la identidad cultural de Ejea de los Caballeros.

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