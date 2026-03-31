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PREGÓN OFICIAL

Alentorán abre las celebraciones en Ejea

Sergio Alentorán fue este año el pregonero.

Sergio Alentorán fue este año el pregonero. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Ejea y Pueblos

Ejea de los Caballeros

El vicario episcopal Sergio Alentorán, fue el encargado este año de abrir de forma oficial la Semana Santa ejeana con un pregón que tuvo lugar el sábado 28 de marzo en la Iglesia parroquial de El Salvador.

En su alocución, Alentorán se refirió a la Semana Santa de Ejea como «una representación fiel y profunda de los distintos momentos de la Pasión del Señor» y subrayó el papel de las diferentes cofradías de las que dijo «nos ayudan a contemplar, paso a paso, el camino de Cristo hacia la Cruz y la gloria de la Resurrección». Además, hizo un llamamiento para cuidar «una herencia bendita que hemos recibido y que estamos llamados a custodiar».

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