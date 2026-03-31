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CHARLA EN EL MUSEO AQUAGRARIA DE EJEA

Un aprendizaje científico a través de la comida

En la jornada se reflexionó sobre ciencia y alimentación.

En la jornada se reflexionó sobre ciencia y alimentación. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Ejea y Pueblos

Ejea de los Caballeros

La ciencia también está presente en nuestras mesas, por eso el Museo Aquagraria de Ejea acogió el viernes 13 de marzo una nueva actividad del programa Ciudad Ciencia gestionado por Sofejea, una forma de acercar a la juventud lo que hay detrás de los alimentos.

En esta actividad, bajo el título Ciencia en tu mesa: ¿sabes lo que comes?, participaron estudiantes de IES Reyes Católicos y IES Cinco. La sesión estuvo a cargo de las investigadoras Ana María Veses , Belén Zapatera y Tatiana Pintado, del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición - ICTAN CSIC , quienes compartieron con el alumnado cómo la ciencia estudia la alimentación, la importancia de la dieta mediterránea y cómo interpretar correctamente el etiquetado nutricional de los alimentos.

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Sin duda, una jornada divulgativa para aprender ciencia fuera de las aulas, reflexionar la importancia de cuidar nuestros hábitos alimentarios y descubrir de que manera la investigación científica influye en nuestra vida cotidiana.

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