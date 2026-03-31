El Ayuntamiento de Ejea e Interpeñas reeditan su alianza

Charangas, conciertos, espectáculos, fiestas temáticas… Son muchas las actividades que organizan desde Interpeñas Ejea para animar las fiestas patronales, sin embargo, todo este esfuerzo necesita también un apoyo económico para poder salir adelante.

Por ello, el Ayuntamiento de Ejea ha renovado un año más su acuerdo de colaboración con la asociación. Este convenio, permitirá financiar todas estas actividades con una ayuda de hasta 20.000 euros. Desde el consistorio consideran que se trata de una acción necesaria para seguir apoyando a la entidad en su labor por conseguir organizar unas fiestas variadas con distintas opciones para todos los públicos.

Además, la organización se encuentra de celebración, este año alcanza sus 25 años, y en pleno crecimiento. Recientemente, ha alcanzado los 970 socios, una cifra notable que coloca a Interpeñas como una de las entidades de referencia en el municipio.

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Aguachumei, una cita esperada

Además, se acerca una de las citas más esperadas en el calendario de Interpeñas, el Aguachumei cuya paella popular se trasladará este año de la plaza España a la avenida Cosculluela para poder ampliar el aforo. La XVI edición contará además con un súper tardeo con actuaciones pensadas para todos los públicos: Orquesta Nueva Samurai, Dj-Vedette Rita Loren, Grupo Badboyz y Spicy Chorizo (Coliseum Almudévar).