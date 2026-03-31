La banda pone música a la Cuaresma

Con conciertos y acompañamiento procesional en Zaragoza, Madrid y Ejea, la Banda de Música de Ejea se ha encargado una vez más de poner la banda sonora a la Cuaresma y a la Semana Santa.

El recorrido de la agrupación comenzó el sábado 14 de marzo en la Iglesia del Real Seminario de San Carlos, en Zaragoza, con un lleno de público en el que fue uno de los mejores conciertos de los últimos años. En la primera parte se interpretaron siete marchas nuevas en el repertorio de la banda bajo la dirección de Javier Comenge y en la segunda parte dirigió sus cuatro marchas el director y compositor invitado Félix de Carboneras, que también tocó el tambor y la flauta Rociera en su obra Albores del Rocío. Para finalizar el concierto se unió el elenco de músicos el Grupo Rociero Nostalgia Andaluza de la Casa de Andalucía en Zaragoza para poner sus voces a la Salve Rociera. Todo ello puso el broche a un concierto que cosechó grandes aplausos y felicitaciones del público al finalizar el mismo. En palabras del director de la banda, Javier Comenge, «fue uno de los mejores conciertos de marchas que hemos dado. Cada vez hay más público que viene a vernos a Zaragoza, que dos horas antes ya hacía fila a las puertas de la iglesia y es algo muy bonito», reconoce.

El sábado 21 de marzo, el concierto de marchas tuvo lugar en casa, en la Iglesia de Santa María de Ejea, con la dirección del compositor y director Rubén Jordán. Fue también un concierto especial porque se interpretaron cuatro marchas del propio compositor, entre ellas La Misión de la Esperanza, marcha que gusta mucho a los músicos ejeanos y que el 22 de marzo fue interpretada por la Banda de Música de Sevilla en el Pregón de la Semana Santa sevillana. Finalizó el concierto con la marcha La Madrugá de Abel Moreno, con grandes aplausos de parte del público.

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Ya el Domingo de Ramos, y como viene haciendo desde hace 14 años, la banda ejeana participó en la Procesión de la Humildad de Zaragoza y el próximo Jueves Santo la banda vivirá un momento muy especial y que Comenge avanza que será «impresionante». La agrupación ejeana viajará a Madrid para participar por primera vez con la Hermandad de la Macarena de Madrid procesionando en la calle Mayor, plaza Mayor, Puerta del Sol y barrio de los Austrias. El Viernes Santo será su última intervención procesionando a las 20:30 horas en la Solemne Procesión del Santo Entierro en Ejea.