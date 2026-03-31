Biota se llena de sabor y vida rural con ‘Mercados en Ruta’

La pista de Biota se convirtió el 28 de marzo en un auténtico punto de encuentro para los amantes del producto local. El municipio acogió con gran éxito una nueva cita del Festival Rural Mercados en Ruta, la fiesta del sabor de los pueblos de Aragón impulsada por el proyecto Pon Aragón en tu mesa, coordinado por Adefo Cinco Villas junto a los grupos Leader aragoneses.

Los niños disfrutaron de distintos talleres. / SERVICIO ESPECIAL

La edición 2026 arrancó en Biota con una acogida que superó todas las expectativas, consolidando estos tardeos agroalimentarios como una fórmula eficaz para visibilizar el trabajo de los productores rurales y fomentar el consumo de proximidad.

Más de 400 personas se dieron cita en esta jornada festiva, en la que participaron 15 productores. Un evento que puso en valor una idea clara: consumir productos locales es una de las formas más directas de impulsar la economía de los pueblos y fortalecer la vida rural.

Desde su inauguración -con la participación del alcalde de Biota, la presidenta y el equipo técnico de Adefo-, el recinto se llenó de vecinos y visitantes de toda la comarca, atraídos por una propuesta que combinó gastronomía, tradición y convivencia.

Sabores del territorio

El mercado ofreció una amplia variedad de productos en formato degustación. Los asistentes pudieron disfrutar de propuestas como minihamburguesas de vaca madurada de Biota, pinchos de embutidos, tortillas elaboradas con huevos camperos, escabechados tradicionales o tablas de queso local. Todo ello acompañado de bebidas como cerveza artesana de Lumpiaque o combinaciones tan singulares como el regaliz de palo de Pina de Ebro.

Entre los participantes destacaron cuatro productores locales: La Quesería de Biota, Biotternera, Carnicería Carol Pueyo y Huevos Camperos Valdelobos. A ellos se sumaron siete productores de la comarca -aceites, miel, almendras, repostería o galletas decoradas- y otros cuatro procedentes de distintos puntos de la provincia de Zaragoza, completando una muestra diversa y representativa del potencial agroalimentario aragonés.

Más de 400 personas pasaron el 28 de marzo por el Festival Rural ‘Mercados en Ruta’. / SERVICIO ESPECIAL

Actividades para todos los públicos

El evento también pensó en los más pequeños, que disfrutaron de talleres de decoración de galletas, velas y manualidades. Además, la tradicional chocolatada, organizada con la colaboración de la Asociación de Mujeres Monte Blanco de Biota, y para todas las edades.

Uno de los momentos más destacados fue la propuesta gastronómica elaborada por los cocineros de la Escuela de Hostelería de Miralbueno, Luis Berzosa y Nacho Zopetti, que sorprendieron con tapas creativas basadas en producto local, combinando tradición e innovación culinaria.

Creatividad en los fogones

La implicación vecinal quedó patente en el concurso de cocina Sabores de Biota, donde cinco equipos locales presentaron elaboraciones originales como Borrachija, Flan de Biota, Tartar de Longaniza, Tarta de Zanahoria o el Nido de Biota, plato que finalmente se alzó con el primer premio. Todas las propuestas tuvieron un denominador común: el protagonismo de los ingredientes del territorio.

Un cierre con sabor a comunidad

La jornada concluyó con el sorteo de una cesta de productos donados por los propios productores, que fue a parar a una vecina de Biota. Como broche final, la organización -Adefo Cinco Villas y el Ayuntamiento de Biota- agradeció la implicación de participantes y asistentes, destacando el objetivo compartido de «poner Biota, las Cinco Villas y Aragón en las mesas de todos». Adefo extendió su agradecimiento al Ayuntamiento de Biota, a la Comarca de las Cinco Villas y a la Asociación de Mujeres Monte Blanco de Biota.

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Un inicio prometedor para otra edición de Mercados en Ruta que reafirma el valor del producto local como motor de desarrollo, identidad y futuro para el medio rural.