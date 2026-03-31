El concurso ‘Visa Ejea Comercio’ ya tiene ganadoras

La tarjeta Visa Ejea Comercio es una de las herramientas clave que une a Ejea Comercio con la entidad Caja Rural de Aragón. Con un total de más de 1.400 tarjetas emitidas, este método de pago permite fomentar el consumo en el comercio local, facilitando las compras de forma ágil, segura y con múltiples ventajas para sus usuarios.

La tarjeta Visa Ejea Comercio destaca por su gratuidad y su dinamismo promocional, con campañas que se realizan de manera continua a lo largo del año. Gracias a estas iniciativas, son ya multitud los premios entregados a clientes y comercios locales, reforzando así el apoyo al tejido comercial de la localidad.

En este contexto, se ha hecho entrega del premio correspondiente a la última promoción Aprovecha las rebajas y gana 100 € con Visa Ejea Comercio. La ganadora ha sido Mari Carmen Hernández Vidal, premiada por su compra en el establecimiento Maguichu. Tanto la clienta como el comercio recibieron una tarjeta regalo de 100 euros, con las que podrán seguir comprando en el comercio local.

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La tarjeta Visa Ejea Comercio puede solicitarse en la oficina de Caja Rural de Aragón. Con este tipo de acciones, Ejea Comercio incentiva las compras en los negocios locales y premia la fidelidad de sus clientes, además de contar con importantes ventajas.