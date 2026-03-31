APOYO AL COMERCIO LOCAL
El concurso ‘Visa Ejea Comercio’ ya tiene ganadoras
La Crónica de Ejea y Pueblos
La tarjeta Visa Ejea Comercio es una de las herramientas clave que une a Ejea Comercio con la entidad Caja Rural de Aragón. Con un total de más de 1.400 tarjetas emitidas, este método de pago permite fomentar el consumo en el comercio local, facilitando las compras de forma ágil, segura y con múltiples ventajas para sus usuarios.
La tarjeta Visa Ejea Comercio destaca por su gratuidad y su dinamismo promocional, con campañas que se realizan de manera continua a lo largo del año. Gracias a estas iniciativas, son ya multitud los premios entregados a clientes y comercios locales, reforzando así el apoyo al tejido comercial de la localidad.
En este contexto, se ha hecho entrega del premio correspondiente a la última promoción Aprovecha las rebajas y gana 100 € con Visa Ejea Comercio. La ganadora ha sido Mari Carmen Hernández Vidal, premiada por su compra en el establecimiento Maguichu. Tanto la clienta como el comercio recibieron una tarjeta regalo de 100 euros, con las que podrán seguir comprando en el comercio local.
La tarjeta Visa Ejea Comercio puede solicitarse en la oficina de Caja Rural de Aragón. Con este tipo de acciones, Ejea Comercio incentiva las compras en los negocios locales y premia la fidelidad de sus clientes, además de contar con importantes ventajas.
- El pueblo que un día fue el más rico de Aragón y ya no está ni entre los diez primeros
- Muere José Carlos Lacasa, empresario aragonés vinculado al histórico grupo chocolatero, la MAZ y el Real Zaragoza
- Patrimonio excavará el puente romano localizado en San Miguel para descubrir nuevos indicios sobre los accesos a Zaragoza
- La contracrónica del Real Zaragoza-Racing de Santander: Qué sinsentido con Dani Gómez
- Muere en Zaragoza un jugador de pádel de la Liga Aragonesa durante un partido
- La Aemet confirma el tiempo que hará durante los días clave de la Semana Santa en Zaragoza: cuándo se parará el viento y ¿un día a 30 grados?
- Los mercados de barrio de Zaragoza están cambiando: más demanda, menos cierres y nuevos emprendedores
- El restaurante de Zaragoza con el mejor servicio de sala de la ciudad: cocina tradicional mediterránea con un trato excelente