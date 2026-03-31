El consistorio apoya al tejido socioeconómico local

El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros reafirma su apoyo al tejido socioeconómico de la localidad con la renovación, el pasado 2 de marzo, de los convenios que tienen como objetivo fortalecer la cooperación entre el consistorio y las organizaciones que representan a industriales, comerciantes y hosteleros del municipio.

Estos convenios se basan en el apoyo público municipal a las actividades de interés general que desarrollan dichas asociaciones. Para ello, el ayuntamiento destina un total de 19.800 euros, 6.600 euros a cada una de las tres asociaciones, con el fin de contribuir a sus gastos de funcionamiento y al desarrollo de sus actividades.

La gestión y seguimiento de estos convenios se realiza a través de Sofejea, que actúa como instrumento municipal para impulsar las políticas de promoción económica, apoyo al tejido empresarial y dinamización del desarrollo local.

Una colaboración clave para el desarrollo

A través de estos acuerdos se pretende consolidar la coordinación entre el ayuntamiento y los agentes económicos y sociales que operan en el municipio, con el objetivo de optimizar los recursos públicos disponibles y establecer estrategias de actuación compartidas que favorezcan el crecimiento y el desarrollo de la economía local.

La colaboración público-privada entre el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y el sector empresarial se considera un elemento clave para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo económico del municipio y al fortalecimiento del tejido productivo.

Los convenios contemplan diversas líneas de actuación conjunta, entre ellas la promoción del potencial de Ejea de los Caballeros, la participación en órganos consultivos como el Consejo Socioeconómico de Ejea, el fomento de la innovación empresarial, la colaboración en la organización de ferias y eventos comerciales destacando el trabajo conjunto en el impulso de la próxima Feria de Ejea en 2027.

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Asimismo, incluyen acciones relacionadas con el intercambio de información, el desarrollo del Plan Local de Comercio, la promoción turística del municipio y el impulso de iniciativas de apoyo a las personas emprendedoras.