ASAMBLEAS VECINALES
Ejea se acerca a los Pueblos y barrios
La Crónica de Ejea y Pueblos
El Ayuntamiento de Ejea ha celebrado durante este mes de marzo varias asambleas vecinales para escuchar, valorar y atender las opiniones y peticiones de todos los vecinos del municipio, tanto los de los pueblos como los barrios.
En estas asambleas, además de exponer las medidas, actuaciones e inversiones realizadas desde el ayuntamiento en el último año, se transmitieron aquellas iniciativas que se llevarán a cabo de manera inminente para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Estos encuentros han servido también para conocer de primera mano y atender las opiniones y las peticiones de todos los vecinos, facilitando su participación en el diseño y en la ejecución de las políticas públicas.
La ronda de asambleas vecinales se inició el jueves, día 5 de marzo en Las Eras y siguió por Rivas (día 10), El Bayo (día 11), Bardenas (día 12), Valareña (día 16), El Sabinar (día 17), Santa Anastasia (día 18), Pinsoro (día 19 ), La Llana (23 de marzo) y Farasdués (26 de marzo). La asamblea prevista en el Casco Histórico se desarrollará próximamente.
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