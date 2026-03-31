Ejea brinda apoyo a los programas de prevención de adicciones

El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros ha aprobado en el último Pleno el convenio de colaboración con la Asociación Cinco Villas de Alcohólicos y Adictos Rehabilitados (Acvaar), una entidad que trabaja en la comarca en la prevención, tratamiento e integración de personas con problemas de adicciones.

A través de este acuerdo, el consistorio destinará 14.500 euros a respaldar la labor que desarrolla la asociación, centrada en la prevención del alcoholismo y otras adicciones, así como en la rehabilitación, reinserción y seguimiento de las personas afectadas.

La entidad, con 33 años de trayectoria en las Cinco Villas, atiende cada semana a una media de 150 personas. Su actividad incluye asistencia médica, apoyo psicológico y acompañamiento social para quienes atraviesan procesos de adicción o recuperación.

Además de la atención directa, la asociación también desarrolla una labor divulgativa y preventiva mediante conferencias en colegios y otros centros que lo solicitan.

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Los Servicios Sociales de Ejea y de la Comarca de las Cinco Villas colaboran de forma habitual con este colectivo, cuya actividad se ha consolidado como un recurso de referencia en el territorio en materia de prevención y atención a las adicciones.