Ejea late estos días junto a otras doce localidades

La Diputación de Zaragoza presentó el 25 de marzo en el Palacio de Sástago la Semana Santa de Zaragoza provincia, una selección de las celebraciones y las tradiciones más significativas de los municipios zaragozanos concretada en las 13 semanas santas declaradas fiesta de interés turístico de Aragón: las de Alagón, Ateca, Ariza, Calatayud, Caspe, Ejea de los Caballeros, Épila, Fuentes de Ebro, Pinseque, Tarazona, Tauste, Torrijo de la Cañada y Used.

Ejea presentó sus actos tradicionales para estas fechas. / SERVICIO ESPECIAL

Solo en estas 13 localidades las celebraciones de Semana Santa movilizan a más de 12.340 cofrades pertenecientes a más de 60 cofradías, hermandades y asociaciones.

Propuesta turística

Este año ha sido la primera vez que la Semana Santa de la provincia se ha presentado en Zaragoza capital, y con esta iniciativa la Diputación de Zaragoza busca potenciar las celebraciones de sus municipios como una propuesta turística y cultural de primer orden tanto para los zaragozanos y las zaragozanas como para el resto de los aragoneses y las aragonesas. Ese acto marca también el pistoletazo de salida de una campaña de difusión en medios de comunicación y redes sociales con el lema Semana Santa en Zaragoza provincia: el latido de la tradición.

La campaña impulsada este año por la Diputación de Zaragoza se centra en el concepto del «latido», una idea que simboliza tanto el estruendo de tambores y bombos como el pulso vital de los pueblos de la provincia que viven estas celebraciones de forma muy singular, ofreciendo un mapa de sensaciones que va desde el drama barroco hasta el silencio más solemne.

Convenio de colaboración

La Semana Santa de Ejea es un elemento fundamental de la tradición popular de la localidad, que viene celebrándose desde el siglo XVI, y a día de hoy la Agrupación de Cofradías de la Semana Santa de Ejea de los Caballeros está integrada por nueve cofradías de Ejea y sus Pueblos, en la que participan más de 1..600 cofrades.

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Por todo ello, el Ayuntamiento de Eejea de los Caballeros aprueba anualmente un convenio de colaboración con la Junta Coordinadora de Cofradías de la Semana Santa que este año asciende a 14.000 euros, para la organización y la promoción de la Semana Santa, además del apoyo de equipamientos, infraestructuras, personas e intendencia general.