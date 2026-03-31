Ejea prepara una nueva edición del Bono Comercio

El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros ha mantenido una reunión de trabajo junto a Sofejea y la Asociación Ejea Comercio en el marco del proceso de diseño del Bono Comercio de Ejea, una nueva edición del programa municipal destinado a incentivar el consumo en el comercio local.

El encuentro ha permitido avanzar en la definición de un programa de incentivo del consumo que se ajuste de forma realista a las necesidades planteadas por los comerciantes, incorporando sus propuestas y experiencias con el objetivo de que esta iniciativa constituya un verdadero impulso para el sector.

El Bono Comercio de Ejea se plantea como una herramienta estratégica para fomentar el consumo de proximidad, reforzar la competitividad del pequeño comercio, dinamizar la actividad económica y contribuir al mantenimiento del empleo en Ejea y sus Pueblos.

Desde el ayuntamiento se apuesta por que este programa tenga un mayor impacto en la economía local, favoreciendo una distribución equilibrada de sus efectos entre todo el tejido comercial y promoviendo una mayor participación del conjunto de establecimientos. En este sentido, el programa estará abierto a todos los comercios del municipio que cumplan los requisitos que se establezcan.

La reunión se enmarca en una línea de trabajo basada en la colaboración directa con el tejido económico local, orientada a diseñar políticas públicas más eficaces, útiles y adaptadas a la realidad del municipio, reforzando el papel del comercio como uno de los pilares del desarrollo económico local.

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El programa será presentado próximamente, una vez obtenidos los permisos necesarios y completada la correspondiente tramitación administrativa.