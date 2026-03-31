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DÍA DE LA MUJER

Ejea y sus Pueblos reivindican la igualdad

Lectura del manifiesto del 8M a las puertas de la casa consistorial.

Lectura del manifiesto del 8M a las puertas de la casa consistorial. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Ejea y Pueblos

Ejea de los Caballeros

La ciudadanía de Ejea y sus Pueblos salió a la calle el pasado 8 de marzo para reivindicar la igualdad bajo el lema Los derechos de las mujeres no se tocan. Se defienden. Se garantizan. Se amplían. Un lema que no es casual. Es una afirmación colectiva y una declaración de principios, porque los derechos conquistados forman parte de nuestra democracia y porque avanzar en igualdad es avanzar como municipio.

Las vecinas y vecinos salieron a la calle por los derechos de las mujeres. | SERVICIO ESPECIAL

Las vecinas y vecinos salieron a la calle por los derechos de las mujeres. / SERVICIO ESPECIAL

Este año, el mensaje se hizo visible en el espacio público a través de una lona que invitaba a reflexionar y colectivizaba el compromiso con la igualdad.

Los más pequeños participaron en el taller creativo de elaboración de pancartas. | SERVICIO ESPECIAL

Los más pequeños participaron en el taller creativo de elaboración de pancartas. / SERVICIO ESPECIAL

Además, durante el fin de semana se sucedieron las propuestas que empezaron con la representación de la obra El viaje en el Teatro de la Villa el viernes por la tarde.

Minuto de silencio por los últimos casos de violencia machista en Colungo y Zaragoza. | SERVICIO ESPECIAL

Minuto de silencio por los últimos casos de violencia machista en Colungo y Zaragoza. / SERVICIO ESPECIAL

Ya el 8 de marzo, se realizaron talleres creativos para preparar pancartas en la Plaza de la Villa, y después hubo una marcha ciudadana acompañada por la percusión de Samba Da Praça hasta la plaza del Ayuntamiento, dónde se leyó el manifiesto.

Compromiso del ayuntamiento

Cada 8 de marzo el Ayuntamiento de Ejea se suma a una jornada de reivindicación, porque todavía queda mucho camino por recorrer hacia la igualdad real entre mujeres y hombres y, también para erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres. Una lacra que golpeó de forma directa a la localidad hace apenas dos años y que este mes de marzo ha vuelto a golpear Aragón con dos casos de violencia machista que han acabado con la muerte de dos mujeres en Colungo y Zaragoza. Actitudes que el consistorio y la sociedad ejeana volvieron a repudiar con una concentración y un minuto de silencio a las puertas del consistorio el 23 de marzo.

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El consistorio está adherido al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Viogén), mediante la coordinación y difusión de este recurso.

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