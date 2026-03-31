DÍA DE LA MUJER
Ejea y sus Pueblos reivindican la igualdad
La Crónica de Ejea y Pueblos
La ciudadanía de Ejea y sus Pueblos salió a la calle el pasado 8 de marzo para reivindicar la igualdad bajo el lema Los derechos de las mujeres no se tocan. Se defienden. Se garantizan. Se amplían. Un lema que no es casual. Es una afirmación colectiva y una declaración de principios, porque los derechos conquistados forman parte de nuestra democracia y porque avanzar en igualdad es avanzar como municipio.
Este año, el mensaje se hizo visible en el espacio público a través de una lona que invitaba a reflexionar y colectivizaba el compromiso con la igualdad.
Además, durante el fin de semana se sucedieron las propuestas que empezaron con la representación de la obra El viaje en el Teatro de la Villa el viernes por la tarde.
Ya el 8 de marzo, se realizaron talleres creativos para preparar pancartas en la Plaza de la Villa, y después hubo una marcha ciudadana acompañada por la percusión de Samba Da Praça hasta la plaza del Ayuntamiento, dónde se leyó el manifiesto.
Compromiso del ayuntamiento
Cada 8 de marzo el Ayuntamiento de Ejea se suma a una jornada de reivindicación, porque todavía queda mucho camino por recorrer hacia la igualdad real entre mujeres y hombres y, también para erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres. Una lacra que golpeó de forma directa a la localidad hace apenas dos años y que este mes de marzo ha vuelto a golpear Aragón con dos casos de violencia machista que han acabado con la muerte de dos mujeres en Colungo y Zaragoza. Actitudes que el consistorio y la sociedad ejeana volvieron a repudiar con una concentración y un minuto de silencio a las puertas del consistorio el 23 de marzo.
El consistorio está adherido al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Viogén), mediante la coordinación y difusión de este recurso.
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