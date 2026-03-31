TALLERES Y CHARLAS PARA FAMILIAS
Ejea refuerza la crianza con herramientas reales
La Crónica de Ejea y Pueblos
Después de un arranque con lleno de público en marzo, la Escuela Municipal de Familias de Ejea encara la primavera con nuevas propuestas para criar mejor y dar herramientas reales para el día a día en casa. Abril y mayo traen talleres y charlas para familias, con actividades también pensadas para los más pequeños.
El programa, impulsado desde los Servicios de Infancia e Igualdad del Ayuntamiento de Ejea en colaboración con el Museo Aquagraria, arrancó en marzo y mantiene ahora su calendario con nuevas sesiones hasta mayo.
La programación de esta edición pone el foco en algunos de los retos más presentes en la crianza actual: bienestar emocional, comunicación familiar, autonomía, resiliencia y el uso responsable de la tecnología. A lo largo de las sesiones se alternan charlas con profesionales y talleres de carácter familiar y participativo.
Además, continúa el programa de acompañamiento Con mi bebé en brazos, dirigido a familias embarazadas y con bebés, que se desarrolla en el Centro Cívico Cultural como espacio de encuentro e intercambio de experiencias durante las primeras etapas de la maternidad y la paternidad.
Las charlas y talleres se realizan en el Museo Aquagraria y, para facilitar la conciliación, el programa cuenta con servicio de ludoteca (según actividad). Para participar es necesario inscribirse enviando un WhatsApp al 646 399 033.
Próximas citas
• Sábado, 18 de abril (16:30 h) – Los músicos de Bremen: taller-presentación del libro (actividad familiar, 3 a 12 años).
• Viernes, 15 de mayo (18:00 h) – Resiliencia ante las adversidades y crisis familiares, con Paco Royo.
• Sábado, 16 de mayo (18:00 h) – Desafío en familia: educando en confianza, con María Peralta (actividad familiar, 6 a 12 años).
• Viernes, 22 de mayo (18:00 h) – Salvar una vida depende de ti: taller de primeros auxilios, con Cruz Roja (actividad familiar).
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