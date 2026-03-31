REUNIRÁ PASOS PROCESIONALES Y BIENES ECLESIÁSTICOS EN UNA UBICACIÓN CÉNTRICA
Ejea tendrá un museo dedicado a la Semana Santa
La Crónica de Ejea y Pueblos
Ejea de los Caballeros contará con un museo dedicado a su Semana Santa, un proyecto con el que el municipio quiere dar un nuevo impulso a uno de sus principales símbolos patrimoniales y religiosos.
La Agrupación de Cofradías, la Parroquia y el Ayuntamiento acordaron recientemente la puesta en marcha de este espacio, que albergará tanto los pasos procesionales como distintos bienes de interés eclesiástico.
El acuerdo se adoptó el viernes 20 de marzo en una reunión entre las tres partes, que han fijado ya las bases de un proyecto con el que Ejea quiere reforzar el valor patrimonial, cultural y turístico de una de sus tradiciones más reconocidas. Aunque por el momento no ha trascendido el emplazamiento exacto, sí se ha confirmado que el museo se situará en una zona céntrica y accesible de la localidad.
La intención es que el futuro espacio sirva no solo para conservar y mostrar el patrimonio de las cofradías ejeanas, sino también para acercarlo al público durante todo el año. De esta forma, la Semana Santa ganará visibilidad más allá de los días de procesiones y actos litúrgicos.
Para desarrollar el proyecto, los promotores solicitarán apoyo técnico al departamento de Cultura y Patrimonio de la Diputación de Zaragoza, que asesorará en cuestiones relacionadas con la distribución de los contenidos, la señalización y la museografía.
La puesta en marcha de este museo se enmarca en la estrategia de Ejea para seguir fortaleciendo una Semana Santa que fue declarada en 2015 Fiesta de Interés Turístico de Aragón. Aquel reconocimiento supuso un impulso para que la Agrupación de Cofradías, junto con el Ayuntamiento y otras entidades del municipio, promoviera nuevas iniciativas orientadas no solo a preservar su dimensión religiosa, sino también a potenciar su papel como elemento de promoción local y difusión del patrimonio cultural.
Con este nuevo equipamiento, Ejea aspira a consolidarse como uno de los municipios de referencia en Aragón en torno a la Semana Santa, sumando un recurso estable que permita poner en valor su legado cofrade y eclesiástico.
Fiesta de interés en Aragón
En el año 2015 se declaró Fiesta de Interés Turístico de Aragón la Semana Santa de Ejea, que recibió este reconocimiento por tratarse de una celebración original, elemento fundamental de la tradición popular del municipio, que viene celebrándose desde el siglo XVI, momento en el que se crearon las primeras cofradías. Uno de los actos más representativos es el Pregón, que marca el inicio oficial de la Semana Santa y tiene lugar en la iglesia de la Virgen de la Oliva. El acto más solemne es la procesión del Viernes Santo de la Santa Cama, en la que participan todos los pasos de la localidad, acompañados por la banda y la corporación municipal. Un momento cargado de emoción, recogimiento y tradición que reafirma a Ejea como referente espiritual y cultural dentro de Aragón. En esas celebraciones participan actualmente unos 1.600 cofrades en las nueve cofradías de la localidad.
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