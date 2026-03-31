Ejea tiende puentes internacionales

Alumnos franceses y húngaros visitaron durante el mes de marzo el Ayuntamiento de Ejea . De la mano del IES Reyes Católicos, a través de sus distintos programas de intercambios, varios estudiantes conocieron la localidad y sus lugares más representativos .

Alumnos de Marmande en su visita a la localidad. / SERVICIO ESPECIAL

El lunes 9 de marzo, un total de 36 escolares del IES Reyes Católicos de Ejea y del centro Collége de la cité scolaire de Marmande (Francia), visitaron el ayuntamiento de Ejea dentro del programa de hermanamiento que se lleva a cabo desde hace más de 50 años en la localidad.

Como anécdota, algunos de los escolares han comentado que sus padres, ya estuvieron en Ejea cuando eran estudiantes. Parte del hermanamiento tanto con Marmande como con Portogruaro se sustenta en estos intercambios escolares, una labor que cada año tiene más aceptación entre la comunidad educativa.

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Una semana más tarde, el 16 de marzo, 33 escolares de Ejea y del centro Eötvös József Gimnázium És Kollégium de la ciudad de Tatá, al norte de Hungría, visitaron también el consistorio . Los alumnos de 1º de Bachillerato están trabajando conjuntamente en un proyecto sobre Igualdad de Género que se denomina Mujeres en Tiempos de Guerra.