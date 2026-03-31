El fútbol sala acapara todas las miradas en Semana Santa

Ejea de los Caballeros se prepara un año más para celebrar su tradicional Maratón de fútbol sala. Un total de 32 equipos se darán cita en esta competición, organizada por el Exea FS, que se celebrará del 1 al 4 de abril en el pabellón.

Un torneo ininterrumpido de más de 60 horas de fútbol sala que, como en años anteriores, ha recibido un gran apoyo agotando todas las plazas para participar en apenas 48 horas, dejando incluso a dos equipos en lista de espera. Además, el evento moviliza a unos 90 voluntarios que trabajan para que todo salga a la perfección. El lema de este año, seguirá siendo #SeguirPorTí, en memoria de la joven fallecida Marina López Nieto, una voluntaria activa en todas las actividades del club. «Era una componente muy conocida. Este también es el lema del club durante todas las temporadas y vuelve a ser la marca de las camisetas», añade Luis Pueyo, miembro del Exea FS.

En cuanto al formato del torneo, los equipos se dividirán en total en 8 grupos de 4. De ahí, los dos primeros de cada grupo pasarán a octavos y se sucederán el resto de eliminatorias hasta llegar a la final. Este año, se repartirán hasta 4.800 euros en premios, recaudados íntegramente con el dinero de las inscripciones.

Homenaje a los pioneros

Pero, sin duda, la de 2026 será una edición especial, ya que el maratón cumple 30 años. Coincidiendo con este aniversario, el club realizará un homenaje al primer equipo del Exea FS que ganó el torneo hace 20 ediciones. Por aquel entonces, el Exea FS participaba y llegó a ganar hasta en cuatro ocasiones. «Dejaron la semilla de lo que es ahora el Exea FS, que ahora no juega el torneo. Desde que lo organizamos, empezamos a colaborar con el ayuntamiento para dinamizar sobre todo las redes sociales, poner música, preparar el pabellón y contar con un speaker. Nos ofrecieron un convenio de 3.000 euros para que lo organizáramos», explica el presidente del Exea FS, Jesús Casalé. Este reconocimiento tendrá lugar durante el partido inaugural el 1 de abril a las 19.30 horas en el pabellón de Ejea.

Campaña ‘Stop Gambling’

Por otro lado, un año más, el Exea FS aprovechará este evento para luchar contra los peligros de las apuestas deportivas a través de la campaña Stop Gambling. Se repartirán camisetas entre los participantes y se organizarán charlas para advertir sobre las consecuencias del juego.

En colaboración con el Ayuntamiento de Ejea y la Universidad de Zaragoza, se contará con la presencia de Ixatxo Cabrera, psicóloga sanitaria de Azajer (Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación) que realizará distintos talleres de prevención de azar y apuestas en los institutos de educación secundaria del municipio. Uno de cada cuatro jóvenes aragoneses puede padecer ludopatía, por lo que la prevención ante este tipo de juegos es esencial. Desde Azajer llevan más de 37 años trabajando para hacer frente a las apuestas deportivas. «El juego responsable no existe, hay que romper esos puentes entre apuestas y deporte » , señala Ixatxo Cabrera.

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Este tipo de iniciativas contribuyen a la prevención de la ludopatía, fomentando la concienciación en edades tempranas y ayudando a la juventud a identificar los riesgos.