Impulso a la inclusión laboral en Ejea

Ejea trabaja para conseguir la inserción laboral de las personas con discapacidad gracias a un nuevo acuerdo. La Fundación Agustín Serrate y el ayuntamiento han firmado un convenio de colaboración para impulsar el funcionamiento del Centro Ocupacional Iberis y su Taller de Jardinería. Para ayudar a estos programas, el consistorio financiará los gastos ocasionados con 26.000 euros.

El objetivo del Taller de Jardinería es desarrollar actividades que fomenten la empleabilidad de un grupo de personas, a través de formación práctica en jardinería. Con él se aplican pautas para la asunción de habilidades para lograr la inserción y el mantenimiento de los puestos de trabajo. En el mismo programa se implementan talleres de orientación vocacional, cursos formativos de jardinería y sesiones de búsqueda activa de empleo en las que se ensayan prácticas de autoayuda laboral.