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EXPOSICIÓN DEL ARTISTA SERGIO ARAGÓN

Una muestra única de 80 grabados

La exposición recoge el trabajo del artista agrupado en tres series principales.

La exposición recoge el trabajo del artista agrupado en tres series principales. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Ejea y Pueblos

Ejea de los Caballeros

El Centro de Arte y Exposiciones de Ejea de los Caballeros de la Diputación de Zaragoza acoge una muestra antológica de los grabados del artista gráfico zaragozano Sergio Aragón. Reúne 80 obras, conformando la exposición más amplia realizada hasta la fecha sobre el trabajo gráfico del artista, una revisión que toma como punto de partida el año 2024, cuando culminó su serie Paralaje en la que investiga la distancia emocional y la desconexión contemporánea.

De hecho, la exposición se vertebra en torno a tres series principales, Paralaje (2024), Caza Humana (2023) —galardonada con el Accésit del Premio de Arte Santa Isabel— y Una Danza Macabra (2016–2025), reconocida con el Premio Extraordinario de las Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño de Aragón y Premio Nacional del Ministerio de Cultura.

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Los 80 grabados permiten recorrer no solo su evolución técnica sino también su aportación decisiva a la gráfica actual, marcada por el uso de la técnica de la linografía como lenguaje plástico de alta potencia simbólica y crítica. La gran mayoría de las piezas expuestas son estampas realizadas mediante grabado en relieve sobre linóleo, núcleo fundamental de su producción. De esta técnica se muestran más de una decena de matrices que permiten apreciar, junto con los dibujos preparatorios expuestos, el proceso creativo y técnico empleado por el artista zaragozano Sergio Aragón . A ellas se suman estampas realizadas con diferentes técnicas de grabado como litografía, gofrado o fotograbado, que evidencian la solidez experimental de las obras del artista.

Horario de visitas

La exposición puede visitarse los viernes, sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

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