Música y baile por los niños palestinos con discapacidad y sus familias

Los niños con discapacidad se enfrentan en Palestina a una situación de marginación grave, como consecuencia de su cultura y de la ausencia de servicios de terapia y rehabilitación. Por ello, desde la Unidad Pastoral de Ejea de los Caballeros promovieron el pasado 28 de febrero, en el Teatro de la Villa, un festival solidario de Manos Unidas para apoyar a estos niños y sus familias.

Este festival contó con la participación de grandes artistas y grupos locales como: Aires de Aragón, el mago Rubén Díaz y el Mariachi Villa y sus Dorados, todo ello conducido por Mª Carmen Villa. El precio de la entrada era de 5 euros y había también la posibilidad de donar dinero a través de las entradas de fila 0.

Programa de Manos Unidas

El programa al que va destinada la recaudación de este evento trabaja para aopyar y capacitar a las madres de los niños con discapacidad en Palestina. Las 65 mujeres, que participan en el proyecto, asisten a las sesiones de rehabilitación y reeducación de sus hijos con los médicos, fisioterapeutas, logopedas, enfermeras, etc. para adquirir de primera mano las herramientas necesarias para convertirse en terapeutas de sus propios hijos en el ámbito familiar.

Estas mujeres suelen estar aisladas, luchan contra el estigma cultural y soportan la carga emocional de haber tenido un niño con discapacidad. Por ello, el programa les proporcionará también apoyo psicosocial y estrategias para vivir su situación con dignidad. Por lo tanto, el proyecto beneficiará a los 65 niños y niñas palestinos con discapacidad y a sus madres (un total de 130 beneficiarios directos).

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El proyecto cuenta con un presupuesto de 40.986 euros, al que irán destinados los fondos de la recaudación del festival.