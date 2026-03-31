El XXXI Concurso de Tambores y Bombos Villa de Ejea llena de ritmo y tradición el centro de la localidad

Ejea de los Caballeros volvió a vibrar el 21 de marzo con la celebración del XXXI Concurso de Tambores y Bombos Villa de Ejea, Memorial Mariano Caudevilla, una cita plenamente consolidada como antesala de la Semana Santa ejeana y como uno de los encuentros más arraigados del calendario local.

Segundo premio infantil. / María José Lapuente

La plaza de España y las calles del entorno se convirtieron de nuevo en el corazón de una jornada marcada por la fuerza de la percusión, el hermanamiento entre cofradías y la vivencia compartida de una tradición que cada año reúne en la capital de las Cinco Villas a participantes llegados de distintos puntos de Aragón.

Tercer premio infantil. / María José Lapuente

En esta edición participaron un total de trece cofradías, repartidas entre las modalidades de infantil y adultos, además de varias agrupaciones en la modalidad de exaltación. El concurso volvió a demostrar su capacidad de convocatoria y su importancia dentro del ambiente previo a la Semana Santa de Ejea, declarada de Interés Turístico de Aragón.

La Consolación (Calatayud) quedó en tercer lugar. / MARÍA JOSÉ LAPUENTE

Además, durante el acto la alcaldesa de Ejea, Teresa Ladrero, avanzó la próxima puesta en marcha del Museo de las Cofradías de Ejea. El proyecto se desarrollará en colaboración con la Junta Coordinadora de Cofradías de Semana Santa de Ejea de los Caballeros y la parroquia de El Salvador y Santa María.

El segundo premio en adultos se quedó en Ejea. / María José Lapuente

Desde la Junta de Cofradías destacaron el alto nivel de la jornada y el ambiente vivido durante todo el certamen. «No se puede pedir más. Lo que hemos vivido hoy ha sido puro espectáculo», señalaron tras el concurso, felicitando tanto a los ganadores como al conjunto de participantes por el esfuerzo realizado y por contribuir a que «el sonido de nuestra tierra llegue tan alto».

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El Torico (Teruel) se llevó el primer premio. / María José Lapuente

En la categoría de adultos, el primer premio fue para Tambores y Bombos El Torico, de Teruel, mientras que en categoría infantil el triunfo recayó en la Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía, de Ejea, en una muestra del buen relevo generacional de la tradición tamborilera local.