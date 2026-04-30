Más de 250 coralistas desafían a sus voces en el concurso de Ejea

Los mejores coros de toda España volvieron a darse cita un año más del 10 al 12 de abril en Ejea. Un total de ocho coros y más de 250 coristas participaron en este concurso llegados desde las provincias de Ávila, Barcelona, Cádiz, Granada, Madrid, Valencia y Zaragoza.

Coro de Voces iguales de Granada se proclamó ganador en la categoría junvenil. / SERVICIO ESPECIAL

Los coros de categoría adulta interpretaron en las sesiones de concurso la obra obligada, Mañana, del compositor aragonés Carlos Esteban, y el jurado profesional estuvo compuesto por son Elena Ruiz-Ortega, Igor Ijurra, Montserrat Ríos, Óscar Rodríguez, Xabier Sarasola y Elisa Gómez.

El Cor Jove del Conservatori de Sant Cugat del Vallés participará en el Gran Premio Nacional de Canto Coral. / SERVICIO ESPECIAL

Tras un fin de semana de competición, el Cor Jove del Conservatori de Sant Cugat del Vallés (Barcelona) se proclamó campeón en la categoría adulto, de esta manera, representará al certamen en la próxima edición del Gran Premio Nacional de Canto Coral, que se celebrará el 13 de marzo de 2027 en Granada.

Cor Jove del Conservatori de Sant Cugat del Vallés ganó en la categoría adulto. / SERVICIO ESPECIAL

Desde la organización valoran positivamente el nivel general del certamen celebrado en Ejea de los Caballeros. En palabras del director artístico, Enrique Azurza, «ha sido una edición estupenda, ha habido representación de siete provincias y eso ya es todo un éxito». Además, Azurza ha reconocido que el tiempo de deliberación ha sido largo y ello se debe «a veces no es fácil encajar todas las valoraciones del jurado, sobre todo cuando la calidad es tan alta y el nivel competitivo».

14.000 euros en premios

Por otro lado, la dotación en premios ha ascendido este año a 14.000 euros repartidos en distintas categorías, así como un premio del público y premio a la mejor dirección coral.

En el caso de los coros ganadores, han recibido un premio de 3.000 euros cada uno, mientras que los coros clasificados en segundo y tercer lugar reciben 2.000 y 1.000 euros, respectivamente. Y otros 500 euros para la mejor dirección coral.

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También el público fue premiado. De entre todos los votos emitidos fue agraciada Beatriz Sierra con un cheque de compras valorado en 500 euros y otorgado por la Asociación Ejea Comercio.