MEJORA Y MANTENIMIENTO
El Ayuntamiento de Ejea acondiciona montes, humedales y riberas
La Crónica de Ejea y Pueblos
El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros continúa comprometido con la mejora, fomento y conservación de los espacios naturales. En las últimas semanas han comenzado los trabajos de acondicionamiento en distintas zonas municipales como en acequias junto al polígono industrial Valdeferrín, Lagunazo de Moncayuelo, Embalse de San Bartolomé, Estanca de El Sabinar, Bolaso, ríos Arba de Luesia y de Biel y bosquetes municipales.
Las actuaciones que se están llevando a cabo han sido adjudicadas por dos años, prorrogables por dos más, con un importe de 78.749 euros y consisten en la conservación de infraestructuras, regeneración forestal y medio ambiental en montes propiedad municipal no catalogados de utilidad pública, adecuación de humedales y mantenimiento de riberas de los ríos en tramos urbanos.
Los trabajos consisten principalmente en tareas de desbroce de acequias de riego en terrenos comunales, rareas de poda, clareo y triturado de ramas. Además el mantenimiento de los cauces de los ríos Arba de Luesia y Biel, está enfocado a garantizar la seguridad ciudadana y la conservación ambiental, evitando los riesgos derivados de avenidas o inundaciones, con criterios de sostenibilidad ambiental y fomentando la biodiversidad del entorno.
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