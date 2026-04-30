2ª NACIONAL GRUPO B
El Balonmano Ejea gana la liga en casa arropado por su afición
Un broche de oro a una temporada inolvidable. La AD Balonmano Ejea se proclamó campeona de liga al vencer al Torrero por 30 a 16 a falta de una jornada para el final de la competición.
Ha sido un año duro marcado por el trabajo, esfuerzo y constancia del equipo que acaba con el objetivo cumplido, a pesar de no contar con el tiempo suficiente para preparar cada jornada. «Estamos satisfechos porque las circunstancias del equipo son especiales, ya que juntos solo entrenamos una vez por semana, por tema de trabajo y gente que está en Zaragoza. Era un reto dentro de la dificultad que supone entrenar poco y la verdad es que la implicación y el compromiso del equipo ha sido excelente», señala el entrenador del club, Juan Luis López.
Un partido que resume toda una temporada
El equipo se mostró sólido en todas las facetas del juego, reflejando lo ocurrido durante todo el año. Una vez más, el Balonmano Ejea se presentó a este encuentro con una plantilla completa de 16 jugadores frente a los 8 del rival, una circunstancia que se ha repetido durante toda la temporada y que muestra el compromiso de los jugadores y supone una ventaja frente a los equipos rivales.
Esta superioridad se notó a lo largo del partido, ya que aunque el Torrero aguantó la primera parte, en la segunda el Balonmano Ejea marcó la diferencia. «Es una categoría muy física, el juego es rápido, entonces es muy difícil para el equipo rival mantener el ritmo con pocos cambios o ninguno en este caso. Además, destacaría el compromiso de nuestro equipo de seguir en la línea que planteábamos en el juego, defender muy duro y correr», señala Juan Luis López.
El gran nivel del equipo va unido al apoyo incondicional por parte del público que han recibido durante toda la temporada creando un ambiente espectacular en cada partido que se disputaba en Ejea.
Nuevos retos
Tras la emoción de este triunfo toca pensar en los retos que tiene el club para la temporada que viene. A pesar de la incertidumbre, ya que todavía no se sabe como dividirán la 2ª Nacional, afrontan la nueva temporada con el reto de seguir reforzando el equipo desde la base tal y como se ha hecho en los últimos años. «Tenemos que intentar dar un pasito más. Ese pasito más pasa por conseguir hacer un equipo competitivo como este año, incluso un poco más, para intentar dar el salto al grupo A. Estamos en el camino correcto».
Plantilla 2025-2026
Jugadores: Aday Mendoza, Nestor Montano, Rodrigo Sierra, Hugo Morente, Mauro Alonso, Enrique Navarro, Emilio Sumelzo, Javi Cardona, Mohamed Zibouche, Alex Ibarzo, Carlos Miana, Jesús Villacampa, Marcos Choliz, Marco Jiménez, Javi Larrode, José Luis Monguilod, Samuel Villacampa y Rubén Aguas
Con la participación de los juveniles: Daniel Labant, Martín Yordanov, Yago Francés, Andrés Boadi, Jorge Ayesa, Marcos Bericat, Daniel Valenciano, José Abadía y Edu Franco
Entrenador: Juan Luis López
Segundo entrenador: Alberto Anes
Ayudante del entrenador: Eduardo Carreras
Oficiales: Noelia Berges, Carlos Campos y José Luis Adadía
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