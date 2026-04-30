La Banda de Música de Ejea ameniza la Semana Santa

La Banda de Música de Ejea vivió una Semana Santa ajetreada con una importante participación no solo en la localidad, sino también en Zaragoza y Madrid. Su participación comenzó el Domingo de Ramos detrás del Paso de Palio de la Hermandad de la Humildad y Dulce Nombre recorriendo las calles del centro de Zaragoza.

Una Semana Santa ajetreada con varias procesiones. / PEPE BARRIOS

El inicio de la Procesión a las 18.30 horas fue muy emotivo con la primera Levantá a cargo del Hermano Mayor dedicada a Héctor Acín y su familia, joven músico trompista de la banda fallecido en diciembre de 2025.

El Jueves Santo, la banda ejeana viajó hasta Madrid para participar junto a la Hermandad del Gran Poder y la Macarena. Fue un recorrido muy significativo por el barrio de los Austrias, Plaza Mayor y Puerta del Sol antes de regresar a la Colegiata de Madrid. Sin duda, una experiencia inolvidable para la agrupación y una forma de darse a conocer.

Por último, tocaba volver a casa para acompañar el Viernes Santo a la Procesión Solemne del Santo Entierro. La agrupación interpretó un repertorio de ocho nuevas marchas, destacando en la Plaza de España el solo de trompeta de la marcha A ti … Manué dedicado a la Cofradía de La Cama de Ejea.

Noticias relacionadas

Balance muy positivo

Con esta marcha, la banda cerró una Semana Santa única demostrando su gran nivel musical tanto en los dos Conciertos de Cuaresma, celebrados el 14 de marzo en la Iglesia de S. Carlos de Zaragoza junto al compositor Félix de Carboneras y el 21 de marzo en la Iglesia de Santa María de Ejea con el compositor Rubén Jordán, como en las tres Procesiones en Zaragoza, Madrid y Ejea.