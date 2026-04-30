Continúan las tareas de mejora de las pistas forestales

El Ayuntamiento de Ejea a través del servicio de Agricultura y Medio Ambiente está realizando los trabajos de mejora de pistas forestales en los Montes de Utilidad Pública nº 141 y 142 de la Bardena. Los mismos, muy demandados por colectivos agrícolas, ganaderos, cazadores y deportistas, se están llevando a cabo con la colaboración de las máquinas propiedad de la DPZ.

Con esta actuación se pretende mejorar los aprovechamientos que se realizan en ese monte, en concreto mantener en adecuadas condiciones los caminos públicos del monte de utilidad pública de la Bardena, en caso de incendio poder disponer de adecuadas infraestructuras de acceso, gestión de forma rápida y eficaz contra los conatos de incendio y facilitar los usos y aprovechamientos que se realizan en ese monte, tanto agrícolas como ganaderos, apícolas, cinegéticos, leñas, lúdicos y deportivos, evitando los riesgos a la circulación. Los trabajos se han coordinado con los Agentes de Protección de la Naturaleza de la DGA.