La Coral Polifónica protagonizará el pregón de este año

Coincidiendo con el año de su 75 aniversario, la Coral Polifónica de Ejea será la encargada de dar el pistoletazo de salida a las Fiestas de la Virgen de la Oliva el próximo 29 de agosto. Esta noticia la dieron a conocer la alcaldesa, Teresa Ladrero, y el concejal de festejos, Raúl García, el viernes 10 de abril durante el desarrollo del Certamen Coral de Ejea.

La Coral Polifónica celebra este año su 75 aniversario. / SERVICIO ESPECIAL

Con su nombramiento se proyectará al ámbito social y festivo el trabajo de la asociación cultural local con más trayectoria en el tiempo y la agrupación coral más veterana de Aragón. Su implicación en la vida social y cultural y su activo compromiso con el Certamen Coral de Ejea, son cualidades que la hacen merecedora de disfrutar de un reconocimiento tan especial como el de ser Pregoneros de las estas fiestas.

75 años de formación musical a los jóvenes

Centenares de ejeanos y ejeanas han formado parte a lo largo de 15 lustros de la Coral Polifónica Ejea desde que en 1951 se formó un pequeño coro masculino integrado por un grupo de jóvenes ejeanos que, dirigidos por Luis Dehesa, se hacían llamar Ochote Ejea. Progresivamente se incorporaron mujeres, convirtiéndose en un coro mixto que pasó a denominarse Orfeón Exea. En ese primer momento fundacional interpretaban música religiosa, aunque paulatinamente fueron introduciendo música popular. En su gran mayoría eran jóvenes pertenecientes a la Acción Católica, una organización que en la Ejea de la época tenía también una función de dinamización cultural.

Luis Dehesa dirigió el Orfeón Exea hasta 1960 y, en un intermedio, lo hizo el entonces director de la Banda de Música José Elgarrista y el fraile capuchino Padre Enrique. En 1968, Moisés Mena se hizo cargo del coro que, a partir de ese momento, pasó a denominarse Coral Polifónica Ejea, el nombre con el que los conocemos hasta la actualidad. Desde entonces han pasado varios directores como Francisco García, Marcos Castán. Beatriz Jarque y Sergio Franco, actual director desde 2008.

Proyección nacional

Además de su actividad concertística habitual, han participado en meritorios proyectos como el Mesías participativo de la Fundación Caixa en el Auditorio de Zaragoza, el Requiem de Fauré, el Carmina Burana de Orff, la Misa de los Niños de Rutter o A Ceremony of Carols de Britten, o colaborado con agrupaciones como Les Petits Chanteurs de Saint-Marc, el ensemble de música antigua El Trovar, la Orquesta del Reino de Aragón, la Orquesta de Cámara Tutti, la compañía de ópera Cabaletta, la Banda de Música de Tudela, la Agrupación Musical Alfareña o la Banda de Música de Ejea.

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Toda esta actividad, unida a reconocimientos como el Pin de Oro de la Federación Aragonesa de Coros en 2010, la Medalla de Oro de la Villa en 2011, el segundo premio en el XVI Certamen Nacional de canción castellana Villa de Fuensalida, dan la medida de la vitalidad cultural de la Coral Polifónica Ejea de los Caballeros.