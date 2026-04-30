SERVICIOS SOCIALES
Cruz Roja y el Ayuntamiento de Ejea renuevan su colaboración
La Crónica de Ejea y Pueblos
El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y Cruz Roja han renovado su convenio de colaboración para el desarrollo de acciones sociales en Ejea y sus Pueblos en materias que son competencia de ambas instituciones.
Con este acuerdo suscrito entre las dos entidades locales, se destinarán 89.000 euros a los distintos programas sociales que realiza la entidad, entre los que destacan el de reutilización de ropa usada, transporte social adaptado, prestación de alimentos, medidas para combatir la soledad en mayores y asistencia a personas transeúntes.
59.000 euros
para el transporte sociosanitario
Transporte adaptado
En primer lugar, se destinarán 59.000 euros al programa de transporte sociosanitario. El objetivo es trasladar a las personas mayores o dependientes, empadronadas en Ejea y sus Pueblos, desde sus domicilios al Centro de Salud. Además, este programa incorpora también el traslado desde las localidades de Bardenas y Valareña, ya que no disponen de peluquería en el pueblo, al Centro de Mayores de Ejea de los Caballeros; los traslados de personas mayores y dependientes al Servicio de Podología y Rehabilitación del Centro de Mayores; y los traslados al vaso terapéutico.
30.000 euros
para el Plan Responde
Plan Responde
Por otro lado, el Plan Responde, que pretende contribuir a reducir las consecuencias de la crisis económica, tiene una dotación de 30.000 euros. Dentro de este plan, está el programa de reutilización de ropa, una iniciática sirve para ayudar a las familias en riesgo de exclusión social donándoles uno de los recursos necesarios, con es la vestimenta.
Para prestar el servicio de ropero se utilizan las instalaciones municipales del antiguo campo de fútbol de Luchán, cedidas por el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros mediante varios convenios suscritos en fecha 20 de septiembre de 2011 y 24 de noviembre de 2015.
Por otro lado, está el Plan contra la soledad no deseada, un programa que trata de combatir la soledad con varias medidas específicas. Además, se incluye para Ejea de los Caballeros y sus Pueblos los proyectos Salud Constante y Enrédate con la finalidad de reducir el impacto negativo del deterioro físico a consecuencia de la edad, incorporar hábitos de vida saludables, así como fortalecer la red de hombre y mujeres mayores ante la soledad no deseada y el aislamiento.
En cuanto a la alimentación, el convenio recoge también medidas para proveer de alimentos y productos de higiene a los más necesitados. Por último, otro de los programas es el de atención a personas transeúntes, que tiene como objetivo atender a aquellas personas que de forma puntual vayan de paso y se encuentren en Ejea de los Caballeros, solventando sus necesidades más básicas.
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