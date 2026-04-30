SEGURIDAD CIUDADANA
Ejea contará con un centro de emergencias y seguridad local
La Crónica de Ejea y Pueblos
Ejea de los Caballeros tendrá un nuevo centro de emergencias y seguridad local. En el último pleno, celebrado el pasado 13 de abril, el ayuntamiento aprobó- con los votos a favor de PSOE, IU, PP y Vox; abstención de Ciudadanos; y el voto en contra de AsíEjea- la adscripción del edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social en calle Independencia 25, para convertirlo en un Centro de Emergencias y Seguridad Local.
El inmueble, que seguirá albergando la oficina del INSS, se encuentra junto a la sede del Partido Judicial de Ejea, lo que refuerza su idoneidad como punto estratégico para concentrar servicios de seguridad, justicia y atención administrativa.
Tras un análisis técnico y funcional, realizado por los servicios municipales, se ha determinado que el edificio, con una superficie superior a 1.300 metros cuadrados, reúne las condiciones espaciales, estructurales y estratégicas necesarias para ser reconvertido en un Centro de Emergencias y Seguridad Local, con una vocación de servicio tanto local como supramunicipal.
Por este motivo, la entidad local se ha comprometido a ejecutar la reforma a cambio de esta cesión gratuita que se prolongará durante 35 años. Este centro servirá para alojar el cuartel de la Policía Local, el depósito de vehículos, la oficina de tramitación de DNI y pasaporte, o el centro de control de cámaras de videovigilancia. Sin duda, el centro será herramienta para dar respuesta ante situaciones de alerta, emergencia o amenazas de seguridad en el municipio.
Más espacio para atender a la ciudadanía
La habilitación de estas instalaciones nace de la necesidad de reubicar el actual cuartel de la Policía Local. El centro de emergencias y seguridad local albergará la nueva y mejorada sede, pasando de 400 a más de 1.300 metros cuadrados, convirtiéndolo en un espacio más adecuado para los empleados municipales y para la atención ciudadana.
Avances para la puesta en marcha del programa Viogén
El lunes 27 de abril se llevó a cabo una nueva reunión de la Junta Local de Seguridad de Ejea, que contó con la presencia de la subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero, y que sirvió para avanzar en la puesta en marcha del programa Viogén, el Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género, al que la localidad se adhirió hace unos meses.
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