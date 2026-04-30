Ejea destina 17.000 € a la Banda de Rivas

El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros refuerza su compromiso con la cultura. La Asociación Cultural Musical La Armónica de Rivas percibirá una ayuda de 17.000 euros para la formación musical de los jóvenes de la Banda de Rivas, y para cooperar en diferentes iniciativas. Se trata de una entidad histórica que trabaja para transmitir la pasión por la música entre los más jóvenes, contribuyendo al desarrollo cultural de la localidad. A día de hoy, la banda cuenta con 50 componentes y 35 educandos.

146 años de música en Rivas

Con una larga trayectoria, La Banda de Música La Armónica comenzó su actividad a finales del siglo XIX (1880) a iniciativa de Paco Casas quien reclutó a los primeros jóvenes voluntarios iniciándoles en el arte de la música. Pronto se hizo cargo de la dirección Zacarías Arduña, con quien se alcanzó la estabilidad como asociación musical.

En 1930 le sustituye Ildefonso Garcés. Cuando éste tuvo que incorporarse al servicio militar, tomó la batuta temporalmente Luciano Duesca, hasta el regreso de Zacarías Arduña hasta su muerte en 1946. Fue entonces, su hijo Domingo Arduña, quien se hizo cargo de la banda. A partir de los años 60 la agrupación empieza a hacer actividades fuera del municipio de Ejea. Entre ellas cabe destacar la grabación de dos programas televisivos: Pueblos de España en 1972 y Los Aragoneses en 1982.

En 1984, La Banda participa de manera muy destacada en la película La Vaquilla de Luis García Berlanga. En 1993 Salvador Colomina asume la dirección de la Banda, favorece los intercambios con otras bandas y mantiene viva la ilusión musical del pueblo.

La evolución de la banda desde los 2000

Más tarde, en 2003 se hace cargo de la dirección de la banda de música, Luis Fernando Ungría, dando un notable impulso a la escuela de música.

Dos años más tarde, la banda celebró el 125 aniversario de su existencia, programando diversas actividades musicales y culturales. La más destacada, sin duda, fue la organización de la primera Concentración de las Bandas de Música de las Cinco Vilas en Rivas. En este año también se publica el libro Conmemoración de un siglo y cuarto de andanzas musicales, escrito por el componente de la Banda (saxo tenor) Emilio Gil Moya, y editado por la Diputación Provincial de Zaragoza.

En 2014 se hace cargo de la dirección de la banda Alberto Latorre Grima, combinándolo además, con la labor de profesor de la Escuela de música en la enseñanza de los instrumentos de viento madera.

Noticias relacionadas

Por último, en 2018 la Banda de Rivas recibe la Medalla de Oro de la Villa de Ejea de los Caballeros, concedida por el Ayuntamiento de Ejea como reconocimiento a la labor de las asociaciones.