Ejea realiza más de 6.500 intervenciones policiales desde 2022

La Policía Local de Ejea lleva más de 4 años realizando actuaciones para el control del padrón municipal. Este servicio se creó en 2022 por los altercados que se venían produciendo tras la crisis sanitaria derivada del covid-19. La Policía Local no podía identificar a muchos de los infractores por no presentar documentación personal, habiéndose detectado también en esos meses un efecto llamada a extranjeros favorecido por empadronamientos fraudulentos.

Por este motivo, en 2022 se puso en marcha esta herramienta -única en Aragón en ese momento- para controlar el padrón municipal y dar respuesta a este tipo de situaciones.

En ese momento se inició también una operación, en colaboración con la Guardia Civil, que sirvió para detener a 10 personas por delito contra los ciudadanos extranjeros y por tráfico de drogas. Las personas detenidas cobraban diversas cantidades de dinero a los extranjeros por empadronarlos en sus viviendas de forma fraudulenta y estas personas, a su vez, eran utilizadas para el tráfico de drogas.

Esta primera operación evidenció la eficacia del nuevo servicio y, desde entonces, se han realizado más de 6.500 intervenciones para controlar el padrón municipal.

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