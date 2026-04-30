AGROALIMENTACIÓN
La Escuela de Hostelería de Ejea conoce el producto local
La Crónica de Ejea y Pueblos
Los productores locales se están dando a conocer en la Escuela de Hostelería de Ejea. Junto con la Despensa de las Cinco Villas la escuela está llevando a cabo un ciclo, enmarcado dentro del curso de cocina dirigido al alumnado, que pone en valor la importancia de la materia prima de la comarca y su procedencia.
La primera jornada contó con la participación de Chon Maicas, de Cuquigalletas, de Ejea, que presentó su proyecto y sus productos al alumnado antes de pasar a la parte práctica, en la que los alumnos y la profesora, Sara Ladrero, del Restaurante Aragón, elaboraron la receta de las galletas de mantequilla. Los alumnos también elaboraron unos rellenos para unas tartaletas de degustación que presentó la emprendedora.
A lo largo de las próximas semanas, el ciclo continuará con la participación de productores de Ejea, Valareña y Bardenas, pero también de otros municipios de la comarca como Biota o Sádaba.
Estas jornadas están organizadas con la colaboración de los productores locales y Adefo Cinco Villas con INP Formación, responsable de la ejecución del curso de Cocina Básica en la Escuela, en las instalaciones de las cocinas del Hotel Ciudad de Ejea. Por otro lado, la Despensa de las Cinco Villas, busca promover los productos locales, apoyar a los productores y facilitar el acceso a ingredientes de calidad para los futuros profesionales de la hostelería de la comarca.
Programa
30 de abril, Huevos Camperos Valdelobos (Biota)
7 de mayo, Abejas de Cándido (Ejea)
14 de mayo, Arroz de Valareña
21 de mayo, La Quesería de Biota
28 de mayo, Aceite Monteolivet (Bardenas)
4 de junio, Panadería Julio y Yolanda (Sádaba)
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