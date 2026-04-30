PISTAS FORESTALES Y BALSAS
Finalizan las actuaciones de mejora en La Bardena
La Crónica de Ejea y Pueblos
El Ayuntamiento de Ejea ha realizado, en coordinación con los Agentes de Protección de la Naturaleza (APN) del Gobierno de Aragón, importantes trabajos de mejora de las pistas forestales y balsas en la Bardena. Con estas actuaciones se da respuesta a las demandas de varios colectivos ganaderos, agrícolas y cazadores que se quejaban por su mal estado. Se han invertido más de 12.000 euros.
Los trabajos han consistido en la mejora del firme de la pista forestal ubicada en el paraje Plana de Alfarillo/Plana del Tan, con aporte de zahorra natural para evitar erosiones prematuras en la estructura del camino y la mejora de 3,6 km de caminos rurales. El coste de esta actuación ha sido de 8.409 euros. También se ha hormigonado de cuneta y entrada del agua a la balsa en el paraje del Modrollar (Balsa de arriba) cuyo coste ha ascendido a 3.744 euros, además de realizar la adecuación de la balsa ganadera, en el paraje del Modrollar (Balsa de abajo).
De esta manera, el consistorio continúa comprometido con la mejora, fomento y conservación de los espacios naturales y de todos los aprovechamientos que se realizan en monte como medidas de fijación de población, interacción entre agricultores, ganaderos, cazadores, apicultores, deportistas y amantes de la naturaleza en general.
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