Una jornada de convivencia con más de 400 voluntarios

Ejea se convirtió en el punto de encuentro de voluntarios de Cruz Roja en toda la provincia. Los días 17 y 18 de abril un total de 460 personas participaron en esta cita en la que se reconoció su labor durante todo el año.

El encuentro dio comienzo en el Museo Aquagraria de Ejea de los Caballeros, donde los participantes pudieron visitar sus instalaciones y conocer la evolución histórica de la mecanización agraria, en una parada de gran interés cultural y divulgativo.

En este mismo espacio, el Área de Medio Ambiente de Cruz Roja instaló una exposición dedicada a los ríos y los efectos del cambio climático, compuesta por maquetas didácticas, paneles informativos y visitas guiadas, que permitió reflexionar sobre el impacto ambiental y la necesidad de una acción humanitaria comprometida con la sostenibilidad.

Conocer la ciudad

Tras esta primera parte, las personas voluntarias disfrutaron de tiempo libre para recorrer la ciudad, conocer su patrimonio cultural y acercarse a la hostelería local, fortaleciendo así el vínculo entre Cruz Roja y el territorio que la acoge.

A las 14.00 horas tuvo lugar la comida comunitaria en el Casino de España de Ejea, preparada y servida por el voluntariado de Ejea de los Caballeros y su comarca, que se volcó de manera ejemplar en la organización y atención de las personas asistentes. La jornada estuvo amenizada con música y se convirtió en un espacio de encuentro cercano y festivo.

Entrega de diplomas

Durante el acto central se realizó la entrega de diplomas, con los que Cruz Roja Zaragoza quiso distinguir y agradecer la labor de personas voluntarias que destacan por su compromiso.

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Este año, de manera especial, se puso en valor el trabajo callado y constante de los presidentes y presidentas de las asambleas locales, reconociendo su papel como pilares fundamentales de la organización en el territorio.